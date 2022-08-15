Серебряную медаль Кубка Азии по дзюдо завоевал спортсмен из Мангистау

Фото ЦОК Мангистауской области

Нурдаулет Жарылгапов успешно завершил первые схватки и в полуфинале 13 августа одержал чистую победу над соперником. Однако в финале 14 августа уступил казахстанцу Еламану Ергалиеву и занял II место.В общем зачете на открытом Кубке Азии казахстанская сборная завоевала 5 золотых, 7 серебряных, 13 бронзовых медалей. Китайские спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых наград. Дзюдоисты из Монголии завоевали 1 золотую, 2 бронзовые медали. Узбекистанцы завоевали 1 золотую, 1 бронзовую медали. Борцы из Гонконга завоевали 1 серебро и 1 бронзу. Спортсмены из Таджикистана завоевали 1 серебряную медаль.Отметим, что в весовой категории до 100 кг все награды завоевали казахстанские борцы.На 13-м Кубке Азии, который прошел в Актау в минувшие выходные, в 7 весовых категориях поборолись около 200 спортсменов из 6 стран.Видео @zhas_batyr_aktau