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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 478

Серебряную медаль Кубка Азии по дзюдо завоевал спортсмен из Мангистау

Спортсмен из Мангистау Нурдаулет Жарылгапов одержал победу в тяжелом весе на открытом Кубке Азии по дзюдо памяти Турара Жолдыбаева. Соревнования прошли в Актау, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
Нурдаулет Жарылгапов успешно завершил первые схватки и в полуфинале 13 августа одержал чистую победу над соперником. Однако в финале 14 августа уступил казахстанцу Еламану Ергалиеву и занял II место.
Серебряную медаль Кубка Азии по дзюдо завоевал спортсмен из Мангистау


В общем зачете на открытом Кубке Азии казахстанская сборная завоевала 5 золотых, 7 серебряных, 13 бронзовых медалей. Китайские спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых наград. Дзюдоисты из Монголии завоевали 1 золотую, 2 бронзовые медали. Узбекистанцы завоевали 1 золотую, 1 бронзовую медали. Борцы из Гонконга завоевали 1 серебро и 1 бронзу. Спортсмены из Таджикистана завоевали 1 серебряную медаль.

Серебряную медаль Кубка Азии по дзюдо завоевал спортсмен из Мангистау

Фото ЦОК Мангистауской области


Отметим, что в весовой категории до 100 кг все награды завоевали казахстанские борцы.

На 13-м Кубке Азии, который прошел в Актау в минувшие выходные, в 7 весовых категориях поборолись около 200 спортсменов из 6 стран.



Видео @zhas_batyr_aktau



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