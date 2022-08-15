Более 50 килограммов рыбы добыто на чемпионате по подводной охоте в Актау

Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.
В этом году участниками турнира стали более 30 человек, в том числе и гости из Нур-Султана, Уральска и Костаная. Победителей с самым большим уловом наградили вечером 12 августа.
Согласно турнирной таблице, было сформировано 11 команд по трое спортсменов в каждой. Самому старшему подводному охотнику 72 года, самому младшему - 12 лет.
По итогам турнира уверенную победу одержала команда из Актау с девятью килограммами рыбы. В ее составе выступили Ерлик Аманжол, Марс Нургалиев, Акылбек Жалгасбаев. На вторую ступень пьедестала вступила команда из Мунайлинского района, участники которой – Бекбол Джамбулов, Алибек Джамбулов и Нурбол Узакбаев – выловили восемь килограммов и 170 граммов рыбы. Бронзовым призером стала команда села Мангистау с уловом в семь килограммов и 750 граммов. В ней выступили Азамат Жубаев, Асхат Утешов и Максат Сихаев.
- Победителей и участников поздравляю от имени коллектива федерации подводного спорта Мангистауской области!, - прокомментировал Шамиль Темирханулы.
В подводной охоте приняла участие также команда ветеранов, в составе которой были Александр Шульц и Александр Карелин из Актау, и Сергей Лысенко из Нур-Султана. У бывалых охотников учится и молодое поколение – актаусцы Марк Букин (15 лет) и Нурлан Султанбеков (17 лет), а также гость из Уральска Богдан Ферапонтов (12 лет).
Зрители не могли наблюдать за процессом под водой, но скучать на берегу не приходилось. После соревнований два казана вкуснейшей ухи порадовали зрителей и всех тех, кто в момент соревнований потянулся на запах свежеприготовленной еды.
Участники отметили, что чемпионат прошел на высшем уровне. На море и с берега за участниками следили службы МЧС и «скорой помощи». К соревнованиям допускались охотники, имеющие в своем арсенале нож, специальный буй, быстросъемный груз и сопутствующее снаряжение. За соблюдением всех правил следили судьи в море и на суше.
Организаторы благодарят акиматы Мангистауской области и города, управление рыбного хозяйства и управление физической культуры и спорта. Помимо этого, они выразили свою благодарность управлению природных ресурсов и регулирования природопользования и департаменту по чрезвычайным ситуациям за помощь в проведении чемпионата по спортивному подводному рыболовству.
Напомним, что 12 августа в Актау в день Каспия прошёл чемпионат по спортивной подводной охоте.
Согласно турнирной таблице, было сформировано 11 команд по трое спортсменов в каждой. Самому старшему подводному охотнику 72 года, самому младшему - 12 лет.
Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.
По итогам турнира уверенную победу одержала команда из Актау с девятью килограммами рыбы. В ее составе выступили Ерлик Аманжол, Марс Нургалиев, Акылбек Жалгасбаев. На вторую ступень пьедестала вступила команда из Мунайлинского района, участники которой – Бекбол Джамбулов, Алибек Джамбулов и Нурбол Узакбаев – выловили восемь килограммов и 170 граммов рыбы. Бронзовым призером стала команда села Мангистау с уловом в семь килограммов и 750 граммов. В ней выступили Азамат Жубаев, Асхат Утешов и Максат Сихаев.
Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.
- Победителей и участников поздравляю от имени коллектива федерации подводного спорта Мангистауской области!, - прокомментировал Шамиль Темирханулы.
Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.
В подводной охоте приняла участие также команда ветеранов, в составе которой были Александр Шульц и Александр Карелин из Актау, и Сергей Лысенко из Нур-Султана. У бывалых охотников учится и молодое поколение – актаусцы Марк Букин (15 лет) и Нурлан Султанбеков (17 лет), а также гость из Уральска Богдан Ферапонтов (12 лет).
Зрители не могли наблюдать за процессом под водой, но скучать на берегу не приходилось. После соревнований два казана вкуснейшей ухи порадовали зрителей и всех тех, кто в момент соревнований потянулся на запах свежеприготовленной еды.
Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.
- Участники поймали 52 килограмма и 760 граммов кефали. Из нее приготовили целых два казана ухи, никто не остался голодным!, – рассказал Шамиль Темирханулы.
Участники отметили, что чемпионат прошел на высшем уровне. На море и с берега за участниками следили службы МЧС и «скорой помощи». К соревнованиям допускались охотники, имеющие в своем арсенале нож, специальный буй, быстросъемный груз и сопутствующее снаряжение. За соблюдением всех правил следили судьи в море и на суше.
Организаторы благодарят акиматы Мангистауской области и города, управление рыбного хозяйства и управление физической культуры и спорта. Помимо этого, они выразили свою благодарность управлению природных ресурсов и регулирования природопользования и департаменту по чрезвычайным ситуациям за помощь в проведении чемпионата по спортивному подводному рыболовству.
- Еще мы хотим поблагодарить за поддержку и развитие данного спорта участников турнира и участников акции «Чистый Каспий» за поддержание экологической безопасности акватория Каспийского моря, это является большим вкладом в культуру и правильным примером для жителей и гостей города. Выражаем благодарность Chechil Pub Aktau, ТОО «Фирма Балбобек» с торговым брендом TASSAY и апарт-отелю и СПА «Miramar» за огромную помощь в организации, - сказал Шамиль.
Напомним, что 12 августа в Актау в день Каспия прошёл чемпионат по спортивной подводной охоте.
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