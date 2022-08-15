Более 50 килограммов рыбы добыто на чемпионате по подводной охоте в Актау

Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.

Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.



- Победителей и участников поздравляю от имени коллектива федерации подводного спорта Мангистауской области!, - прокомментировал Шамиль Темирханулы.



Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.

Фото федерации подводного спорта Мангистауской области.

- Участники поймали 52 килограмма и 760 граммов кефали. Из нее приготовили целых два казана ухи, никто не остался голодным!, – рассказал Шамиль Темирханулы.

- Еще мы хотим поблагодарить за поддержку и развитие данного спорта участников турнира и участников акции «Чистый Каспий» за поддержание экологической безопасности акватория Каспийского моря, это является большим вкладом в культуру и правильным примером для жителей и гостей города. Выражаем благодарность Chechil Pub Aktau, ТОО «Фирма Балбобек» с торговым брендом TASSAY и апарт-отелю и СПА «Miramar» за огромную помощь в организации, - сказал Шамиль.