Осечка на выезде: «Каспий» потерпел поражение

Фото с первого тайма
Наша команда встретилась 20 августа с «Акжайыком» в Уральске в рамках XIII тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана.
Игра завершилась поражением «Каспий». Счет составил 2:0.
После проигрыша в адрес нашей команды посыпалась критика в социальных сетях. Болельщики остались недовольны игрой «Каспия».
Напомним, на прошлой неделе матче заключительного тура группового этапа Кубка Казахстана «Каспий» принял у себя дома уральский «Акжайык» и обыграл его со счетом 2:1. Тогда соперники «Каспия» раскритиковали наш стадион.
Игра завершилась поражением «Каспий». Счет составил 2:0.
После проигрыша в адрес нашей команды посыпалась критика в социальных сетях. Болельщики остались недовольны игрой «Каспия».
Напомним, на прошлой неделе матче заключительного тура группового этапа Кубка Казахстана «Каспий» принял у себя дома уральский «Акжайык» и обыграл его со счетом 2:1. Тогда соперники «Каспия» раскритиковали наш стадион.
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