Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою

Международный турнир по рукопашному бою завершился 24 августа в Хромтау.За победу на турнире боролись 350 бойцов из Казахстана, России и Азербайджана.Спортсмены из Мангистау в общем зачете завоевали 28 медалей.По итогам соревнований обладателями «золота» стали Бекболат Тастаев, Әділет Тастаев, Хамза Нағашыбай, Артём Саакян, Абдулла Камиев, Ибрагим Шадлинский, Джавид Гасанов и Сергей Григорьев.«Серебро» завоевали Васим Гасанов, Данияр Файзрахманов, Адилбек Саналы, Герман Помазанский, Әмір Суйнбек, Жасулан Куангали, Ислам Зуфаров и Султан Бейбарыс.Бронзовые награды привезли домой Жамбыл Токутаев, Шынғыс Есетов, Султанали Азаматұлы, Саматжан Телесинов, Нурлыбек Аманкос, Герман Рыбаков, Толеби Нурсултанулы, Руслан Браилов, Бауржан Нуриддин, Марк Антонов, Рамазан Гасангусейнов и Рахман Курмантаев.Сборная команда Мангистауской области заняла третье общекомандное место.