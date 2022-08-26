«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.05 KZT
  • €1 = 464.91 KZT
  • 1 RUB = 7.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 4

Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою

Мангистауские спортсмены завоевали восемь золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей. Об этом рассказал Абасгулу Дунямалиев, тренер федерации рукопашного боя и спортивного клуба «Sulo sports».

Фото участников турнира
Международный турнир по рукопашному бою завершился 24 августа в Хромтау.

За победу на турнире боролись 350 бойцов из Казахстана, России и Азербайджана.

Спортсмены из Мангистау в общем зачете завоевали 28 медалей.

Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою


По итогам соревнований обладателями «золота» стали Бекболат Тастаев, Әділет Тастаев, Хамза Нағашыбай, Артём Саакян, Абдулла Камиев, Ибрагим Шадлинский, Джавид Гасанов и Сергей Григорьев.

«Серебро» завоевали Васим Гасанов, Данияр Файзрахманов, Адилбек Саналы, Герман Помазанский, Әмір Суйнбек, Жасулан Куангали, Ислам Зуфаров и Султан Бейбарыс.

Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою


Бронзовые награды привезли домой Жамбыл Токутаев, Шынғыс Есетов, Султанали Азаматұлы, Саматжан Телесинов, Нурлыбек Аманкос, Герман Рыбаков, Толеби Нурсултанулы, Руслан Браилов, Бауржан Нуриддин, Марк Антонов, Рамазан Гасангусейнов и Рахман Курмантаев.

Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою


Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою


Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою

Спортсмены из Мангистау привезли 28 медалей с международного турнира по рукопашному бою


Сборная команда Мангистауской области заняла третье общекомандное место.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика