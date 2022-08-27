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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 302

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Участниками стали около 100 многоборцев из восьми регионов, сообщил главный судья соревнований, старший тренер области по полиатлону Александр Кабаргин.

Соревнования в беге на выносливость. Фото предоставил главный судья соревнований, старший тренер области по полиатлону Александр Кабаргин
Чемпионат РК по Президентскому многоборью среди юношей и девушек, ветеранов в дисциплине пятиборье с бегом и открытое первенство МОФ ОО ФСО «Динамо» РК по Президентскому многоборью в дисциплине четырехборье с бегом проходили с 21 до 26 августа в Актау.

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Подготовка к старту


Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Забег у юношей на дистанцию 2000 метров


Участники соревновались в таких видах, как пулевая стрельба, метание спортивного снаряда, плавание, спринтерский бег и бег на выносливость.

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Метание спортивного снаряда


Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Соревнования по пулевой стрельбе


По итогам общекомандного зачета среди ветеранов команда Мангистауской области заняла третье место. В личном первенстве у женщин в возрастной группе 60-69 лет победительницей стала Бибитай Рахметова из Актау.

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

На первом месте Бибитай Рахметова - чемпионка Казахстана среди ветеранов спорта


В общекомандном зачете среди юношей и девушек наша сборная также стала бронзовым призером. В личном первенстве чемпионкой Казахстана среди девушек 12-13 лет стала Ангелина Кузьмичева. Серебряными призерами стали Святослав Кузнецов (юноши 12-13 лет) и Медина Урынбасар (девушки 16-17 лет). Все трое спортсменов являются учащимися ДЮСШ по парусному спорту Актау. Также в общекомандном зачете среди детско-юношеских спортивных школ команда ДЮСШ по парусному спорту взяла бронзовую награду.

В открытом первенстве МОФ ОО ФСО «Динамо» РК в дисциплине четырехборье с бегом также отличились наши земляки. Золотые награды завоевали Ян Коновалов, Ангелина Кузьмичева и Мирболат Аубакиров.

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Золотой медалист Ян Коновалов


Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Мирболат Аубакиров на первом месте


Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

На первой ступени пьедестала Ангелина Кузьмичева


Вторых мест удостоились Бибитай Рахметова, Святослав Кузнецов, Наталья Павлова и Медина Урынбасар.

Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Обладательница серебряной медали Медина Урынбасар


Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Серебряный призер Святослав Кузнецов


«Бронза» досталась Ерболату Рамазанову.

- Соревнования прошли в атмосфере дружбы, взаимовыручки и доверия. Наши спортсмены продемонстрировали хороший результат. От лица спортсменов, тренеров, представителей команд и судей благодарим за содействие в организации проведения соревнований актауский городской отдел культуры, физической культуры и спорта, а также МОФ ООФСО «Динамо» РК, - отметил Александр Кабаргин.


К слову, чемпионат РК и открытое первенство «Динамо» проводятся уже традиционно ежегодно в конце августа у нас в Актау.

Следующий старт, куда готовятся наши спортсмены, это Кубок РК по Президентскому многоборью (полиатлону) в закрытых помещениях, который пройдет в начале ноября в Петропавловске.



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