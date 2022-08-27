Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Подготовка к старту

Забег у юношей на дистанцию 2000 метров

Метание спортивного снаряда

Соревнования по пулевой стрельбе

На первом месте Бибитай Рахметова - чемпионка Казахстана среди ветеранов спорта

Золотой медалист Ян Коновалов

Мирболат Аубакиров на первом месте

На первой ступени пьедестала Ангелина Кузьмичева

Обладательница серебряной медали Медина Урынбасар

Серебряный призер Святослав Кузнецов

- Соревнования прошли в атмосфере дружбы, взаимовыручки и доверия. Наши спортсмены продемонстрировали хороший результат. От лица спортсменов, тренеров, представителей команд и судей благодарим за содействие в организации проведения соревнований актауский городской отдел культуры, физической культуры и спорта, а также МОФ ООФСО «Динамо» РК, - отметил Александр Кабаргин.

Чемпионат РК по Президентскому многоборью среди юношей и девушек, ветеранов в дисциплине пятиборье с бегом и открытое первенство МОФ ОО ФСО «Динамо» РК по Президентскому многоборью в дисциплине четырехборье с бегом проходили с 21 до 26 августа в Актау.Участники соревновались в таких видах, как пулевая стрельба, метание спортивного снаряда, плавание, спринтерский бег и бег на выносливость.По итогам общекомандного зачета среди ветеранов команда Мангистауской области заняла третье место. В личном первенстве у женщин в возрастной группе 60-69 лет победительницей стала Бибитай Рахметова из Актау.В общекомандном зачете среди юношей и девушек наша сборная также стала бронзовым призером. В личном первенстве чемпионкой Казахстана среди девушек 12-13 лет стала Ангелина Кузьмичева. Серебряными призерами стали Святослав Кузнецов (юноши 12-13 лет) и Медина Урынбасар (девушки 16-17 лет). Все трое спортсменов являются учащимися ДЮСШ по парусному спорту Актау. Также в общекомандном зачете среди детско-юношеских спортивных школ команда ДЮСШ по парусному спорту взяла бронзовую награду.В открытом первенстве МОФ ОО ФСО «Динамо» РК в дисциплине четырехборье с бегом также отличились наши земляки. Золотые награды завоевали Ян Коновалов, Ангелина Кузьмичева и Мирболат Аубакиров.Вторых мест удостоились Бибитай Рахметова, Святослав Кузнецов, Наталья Павлова и Медина Урынбасар.«Бронза» досталась Ерболату Рамазанову.К слову, чемпионат РК и открытое первенство «Динамо» проводятся уже традиционно ежегодно в конце августа у нас в Актау.Следующий старт, куда готовятся наши спортсмены, это Кубок РК по Президентскому многоборью (полиатлону) в закрытых помещениях, который пройдет в начале ноября в Петропавловске.