Многоборцы из Актау выступили на чемпионате страны

Соревнования в беге на выносливость. Фото предоставил главный судья соревнований, старший тренер области по полиатлону Александр Кабаргин
Чемпионат РК по Президентскому многоборью среди юношей и девушек, ветеранов в дисциплине пятиборье с бегом и открытое первенство МОФ ОО ФСО «Динамо» РК по Президентскому многоборью в дисциплине четырехборье с бегом проходили с 21 до 26 августа в Актау.
Участники соревновались в таких видах, как пулевая стрельба, метание спортивного снаряда, плавание, спринтерский бег и бег на выносливость.
По итогам общекомандного зачета среди ветеранов команда Мангистауской области заняла третье место. В личном первенстве у женщин в возрастной группе 60-69 лет победительницей стала Бибитай Рахметова из Актау.
В общекомандном зачете среди юношей и девушек наша сборная также стала бронзовым призером. В личном первенстве чемпионкой Казахстана среди девушек 12-13 лет стала Ангелина Кузьмичева. Серебряными призерами стали Святослав Кузнецов (юноши 12-13 лет) и Медина Урынбасар (девушки 16-17 лет). Все трое спортсменов являются учащимися ДЮСШ по парусному спорту Актау. Также в общекомандном зачете среди детско-юношеских спортивных школ команда ДЮСШ по парусному спорту взяла бронзовую награду.
В открытом первенстве МОФ ОО ФСО «Динамо» РК в дисциплине четырехборье с бегом также отличились наши земляки. Золотые награды завоевали Ян Коновалов, Ангелина Кузьмичева и Мирболат Аубакиров.
Вторых мест удостоились Бибитай Рахметова, Святослав Кузнецов, Наталья Павлова и Медина Урынбасар.
«Бронза» досталась Ерболату Рамазанову.
К слову, чемпионат РК и открытое первенство «Динамо» проводятся уже традиционно ежегодно в конце августа у нас в Актау.
Следующий старт, куда готовятся наши спортсмены, это Кубок РК по Президентскому многоборью (полиатлону) в закрытых помещениях, который пройдет в начале ноября в Петропавловске.
Подготовка к старту
Забег у юношей на дистанцию 2000 метров
Участники соревновались в таких видах, как пулевая стрельба, метание спортивного снаряда, плавание, спринтерский бег и бег на выносливость.
Метание спортивного снаряда
Соревнования по пулевой стрельбе
По итогам общекомандного зачета среди ветеранов команда Мангистауской области заняла третье место. В личном первенстве у женщин в возрастной группе 60-69 лет победительницей стала Бибитай Рахметова из Актау.
На первом месте Бибитай Рахметова - чемпионка Казахстана среди ветеранов спорта
В общекомандном зачете среди юношей и девушек наша сборная также стала бронзовым призером. В личном первенстве чемпионкой Казахстана среди девушек 12-13 лет стала Ангелина Кузьмичева. Серебряными призерами стали Святослав Кузнецов (юноши 12-13 лет) и Медина Урынбасар (девушки 16-17 лет). Все трое спортсменов являются учащимися ДЮСШ по парусному спорту Актау. Также в общекомандном зачете среди детско-юношеских спортивных школ команда ДЮСШ по парусному спорту взяла бронзовую награду.
В открытом первенстве МОФ ОО ФСО «Динамо» РК в дисциплине четырехборье с бегом также отличились наши земляки. Золотые награды завоевали Ян Коновалов, Ангелина Кузьмичева и Мирболат Аубакиров.
Золотой медалист Ян Коновалов
Мирболат Аубакиров на первом месте
На первой ступени пьедестала Ангелина Кузьмичева
Вторых мест удостоились Бибитай Рахметова, Святослав Кузнецов, Наталья Павлова и Медина Урынбасар.
Обладательница серебряной медали Медина Урынбасар
Серебряный призер Святослав Кузнецов
«Бронза» досталась Ерболату Рамазанову.
- Соревнования прошли в атмосфере дружбы, взаимовыручки и доверия. Наши спортсмены продемонстрировали хороший результат. От лица спортсменов, тренеров, представителей команд и судей благодарим за содействие в организации проведения соревнований актауский городской отдел культуры, физической культуры и спорта, а также МОФ ООФСО «Динамо» РК, - отметил Александр Кабаргин.
К слову, чемпионат РК и открытое первенство «Динамо» проводятся уже традиционно ежегодно в конце августа у нас в Актау.
Следующий старт, куда готовятся наши спортсмены, это Кубок РК по Президентскому многоборью (полиатлону) в закрытых помещениях, который пройдет в начале ноября в Петропавловске.
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