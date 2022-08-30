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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:28

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В Мангистау прошел республиканский турнир по тогызкумалак

В праздничные дни в Мангистауском районе состоялся республиканский турнир по тогызкумалак памяти С.Тлегенова. Соревнования проводились по категории «рапид» среди ветеранов и молодежи. Об этом рассказала Гаухар Жакиева, старший тренер области по данному виду спорта.

Чемпионы и призеры Турнира. Фото предоставлено Г.Жакиевой
В играх приняли участие порядка 70 спортсменов из всех регионов республики.

Среди ветеранов старше 40 лет со второго по третье место заняли местные игроки: Муналбай Муханов, Марат Бекбаулы(«бронза»), Бисенбек Нурсебепов («бронза»).

Женщины, представившие ветеранов спорта Мангистауской области, заняли всю турнирную таблицу, не уступив никому из соперников из других регионов. Возглавила таблицу Аглес Каламова. На второй позиции Гульнар Жанбирбаева, на третьей – Амангуль Скендирова и Еркинай Тынымбаева.

В играх среди спортсменов 2006 года рождения и старше серебряным призером стал Жумакелди Туракбай, «бронзу» завоевал Парахат Джунебаев.

Наши девушки не уступили медали своим соперницам, заняв всю турнирную таблицу. Чемпионского звания удостоена Нагима Айладер, «серебро» у Акмарал Турсынбаевой, «бронзу» выиграли Айгерим Таубаева и Назгуль Каиргалиева.

Успех старших повторили 15-летние игроки, представлявшие нашу область. Чемпионом турнира назван Саткали Калилаев, на второй позиции Бахытжан Манаш, бронзовая медаль у Ислама Бухарбая и Мадины Жаксыбай.

Мангистауские спортсмены годом младше также стали чемпионами и призерами. Жансая Жардем завоевала «золото», серебряная медаль у Жансаи Тугузбаевой, «бронзу» выиграли Жаннур Онгарова и Асель Рахматулла.

Отличились и 13-летние спортсмены из Мангистау. Чемпионами турнира названы Айкын Даулет и Назерке Жардем. Серебряными призерами стали Жаксылык Айладер и Гульбарша Жумажан, медали бронзового отлива получили Уалихан Жумат, Кайсар Максым, Улжан Алтыбай и Инкар Бухарбай.

Аналогичный успех у наших 11-летних игроков. Звания чемпиона турнира удостоены Мирас Наурызбай и Жансая Кувындыкова. «Серебро» выиграли Ансаган Сактаган и Каламкас Сарсенбаева. Бронзовыми призерами стали Мадина Умирхазыр, Мирамбек Кенесбаев, Инабат Мараткызы и Жанна Боранбаева.

Чемпионы и призеры республиканского турнира награждены медалями, дипломами и ценными призами.



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