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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:25

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Жанаозенские ветераны-боксёры завоевали четыре медали на турнире «Король ринга – 2022»

Международный турнир по боксу среди ветеранов «Король ринга-2022» завершился 30 августа в Петропавловске. Честь Мангистауской области защищали мастера кожаной перчатки из Жанаозена, а именно, воспитанники тренера Кайрата Ержанова.

Фото спортсменов
В турнире приняли участие боксёры из Казахстана, России и Кыргызстана. На ринге боксировали мастера кожаной перчатки старше 35 лет в шести весовых категориях.

Мангистаускую область представили боксёры из Жанаозена, воспитанники тренера Кайрата Ержанова. Боксёры тренируются в школе бокса имени «Erzhanov-Boxing-Club». Из семи представлявших наш регион боксёров четверо завоевали медали.

Победителем и обладателем чемпионского пояса «Король ринга-2022» в весовой категории 81 кг по решению судей стал Марат Утегенов. В финале Марату пришлось противостоять своему земляку жанаозенцу Жарасу Аташову. В знак уважения Марат Утегенов к своему сопернику отдал свой победный пояс Жарасу Аташову.

- Мы с Жарасом тренируемся в одном зале. Всегда к нему обращался с большим уважением. Я и не думал, что мы встретимся в финале. Изначально я отказался от боя и хотел уступить, однако по правилам бокса мы должны были боксировать. В итоге раздельным решением судей победа досталась мне, на ринге у всех на глазах я подарил чемпионский пояс моему сопернику Жарасу, которого я всегда называю старшим братом, - рассказал Марат Утегенов.

Жанаозенские ветераны-боксёры завоевали четыре медали на турнире «Король ринга – 2022»


«Серебро» команде принёс Жарас Аташов.

Финалист турнира Жарас Аташов отметил, что все изо всех сил проявили характер, показали силу воли, боксировали достойно, это и принесло победу.

- В полуфинале я боксировал с представителем из Караганды. Он ранее три раза подряд выигрывал данный турнир. Вообще все соперники достойные. Хочу выразить слова благодарности своему личному тренеру Кайрату Ержанову, который готовил всех нас на данный турнир. Также благодарю Марата за подаренный пояс. Я уверен, что это только начало, и в предстоящих соревнованиях у нас будет ещё больше чемпионских поясов во всех шести весовых категориях, - сказал Жарас Аташов, серебряный призёр турнира.

Жанаозенские ветераны-боксёры завоевали четыре медали на турнире «Король ринга – 2022»


Жанаозенские ветераны-боксёры завоевали четыре медали на турнире «Король ринга – 2022»


Жанаозенские ветераны-боксёры завоевали четыре медали на турнире «Король ринга – 2022»


Бронзовыми медалистами в весовой категории 75 кг стал Серик Монтыбаев, а в весе 91 кг Арман Кожагелдиев.

По словам боксёров, таким образом они пропагандируют здоровый образ жизни, подавая пример молодёжи.

Тренер Кайрат Ержанов отметил, что турнир собрал мастеров спорта международного класса, участников чемпионата мира и олимпийских игр, все из которых показали достойный бокс.

- Конечно, нельзя недооценивать соперников. Все показали свои сильные стороны. Это наше первое участие в данном турнире, и нам удалось завоевать четыре медали. Рассчитывали, что одержим победу в двух весовых категориях и станем обладателями двух чемпионских поясов. Но ничего, впереди нас ждут новые победы. Хотелось бы поблагодарить наших спонсоров в лице АО «ОзенМунайГаз», ТОО «Бургылау» и другие компании, - отметил тренер по боксу Кайрат Ержанов.

Следует отметить, что в традиционном турнире, если в прошлом 2021 году свое мастерство на ринге показали 25 ветеранов бокса, то в этом году турнир собрал рекордное количество участников - 45 ветеранов. Бились спортсмены три раунда по две минуты.



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