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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:54

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«Золото» выиграли мангистауские боксёры на турнире памяти Шокыра Болтекулы

Мангистауские спортсмены стали победителями ХIV международного турнира по боксу памяти Шокыра Болтекулы, завершившегося в Актау. Копилка наград пополнилась двумя золотыми медалями. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото ЦОК Мангистауской области
В спорткомплексе «Халык Арена», в течение пяти дней за медали высшей пробы боролись 130 мастеров кожаной перчатки из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, своих боксёров представили Таиланд, Азербайджан, Кыргызстан, Монголия, Узбекистан, Таджикистан. Они составили серьёзную конкуренцию казахстанским спортсменам, среди которых были 14 мангистаусцев. Хозяева турнира завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

«Золото» выиграли мангистауские боксёры на турнире памяти Шокыра Болтекулы[/center
- Так, в весовой категории до 51 кг Куаныш Дуйсенбай в финале взял верх над узбекистанцем Фозилжаном Абдумурадовым, в итоге поднявшись на высшую ступень пьедестала почёта. Ещё одно «золото» завоевал Берик Джедибаев, выступавший в весовой категории до 60 кг, его соперником в финале был боксёр из Караганды Талгат Сырымбетов. Медаль серебряного отлива в весе до 80 кг завоевал Арман Нурасылов, который в финале уступил сопернику из Актобе. Бронзовым призёром турнира в весовой категории 67 кг стал Санатали Толтаев. Он стоял на пьедестале почёта рядом с боксерами из Шымкента и Жамбылской области, которые заняли 1 и 2 места соответственно – сообщили в центре общественных коммуникаций.

[center]«Золото» выиграли мангистауские боксёры на турнире памяти Шокыра Болтекулы


Примечательно, что из зарубежных спортсменов отличились только представители Узбекистана (три медали) и Таиланда (две медали).

- Боксёры из остальных стран остались вне медальной зоны. Из казахстанцев неплохо себя проявили спортсмены из Актобе, Алматы, Жамбылской, Атырауской областей. Они увезли домой медали различного достоинства. Победителям и призёрам соревнований были вручены специальные дипломы, медали и денежные призы от спонсоров. Добавим, что этот традиционный турнир стал одним из отборочных на чемпионаты мира и Азии по боксу, которые пройдут в октябре и ноябре текущего года, – сообщили в Центре общественных коммуникаций.



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