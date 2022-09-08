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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 536

В Актау планируется строительство современного стадиона на побережье Каспия

Стадион на 8000 посадочных мест планируют построить в районе Солдатского пляжа. Об этом сообщили в управлении туризма Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Местные исполнительные органы совместно с инвестором разрабатывают проектно-сметную документацию строительства нового стадиона на берегу Каспийского моря. Стадион, по плану, будет иметь 8000 посадочных мест и отвечать всем нормам и критериям стандартов UEFA 4.

В данный момент известно лишь примерное месторасположение стадиона. Его планируют построить в районе Солдатского пляжа. О стоимости проекта информации не предоставили.

- Новый стадион обеспечит возможность проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных видов спорта. Современный комплекс будет включать в себя помещения для разминки, современные раздевалки для команд, зал допинг-контроля, спортивные и тренировочные залы, зоны питания и досуга, офисные помещения, зоны для детей различного возраста, поля с легкоатлетической дорожкой, кабинеты неотложной помощи и многое другое. После окончания строительства дети получат возможность заниматься футболом в комфортных условиях, без опасности для здоровья и жизни, а болельщики - наблюдать за матчами любимой команды на новом, удобном стадионе, соответствующим всем современным стандартам качества, - рассказали о проекте в управлении туризма области.

Для справки: Стадион УЕФА категории 4 - стадион наивысшей категории согласно «Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденному УЕФА в 2010 году. В соответствии с регламентом стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 14:57
Вон в районе Акшукура стройте. За 20 микрорайоном, там земли много.
 
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  • maksimsh
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 14:34
Там летом и так пробки ужасные. Зачем ещё что громоздить? Степи мало стало?

Engineer
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:26
одни футболисты )))))
Мунайши простаивает.
 
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  • ЁмоЁ
 ak12 (Посетители) Сегодня, 14:25
Уже несмешно.За последние 30 лет-наверное это где то 10-тый стадион который нам обещают построить.Чистой воды фейк.Куда смотрит сайт Стопфейк?
 
 

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