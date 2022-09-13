Пауэрлифтер из Мангистау стал призёром чемпионата Азии

Фото Игоря Трифонова
Игорь Трифонов стал двойным призёром на чемпионате Азии по экипировочному и классическому жиму лёжа среди всех возрастов мировой федерации International Powerlifting Federation (IPF). Соревнование проходило с 7 по 11 сентября в Монголии. Участие в нём принимали более 10 стран.
В экипировочном дивизионе в категории 105 кг среди открытой возрастной категории Игорь занял третье место с результатом 300 килограммов. В классическом дивизионе он также поднялся на третью ступень пьедестала с результатом 200 килограммов.
Как рассказал Игорь Трифонов, на результаты, которыми он сам остался не очень доволен, повлияла травма, полученная на чемпионате мира, который походил в мае этого года.
Спортсмен выразил свою особую благодарность тренеру Аскару Шоханову и руководству школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта.
Напомним, 27 мая актауский спортсмен Кайрат Ургешбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу (жим штанги лёжа), который проходил в Алматы.
В экипировочном дивизионе в категории 105 кг среди открытой возрастной категории Игорь занял третье место с результатом 300 килограммов. В классическом дивизионе он также поднялся на третью ступень пьедестала с результатом 200 килограммов.
Фото Игоря Трифонова
Как рассказал Игорь Трифонов, на результаты, которыми он сам остался не очень доволен, повлияла травма, полученная на чемпионате мира, который походил в мае этого года.
- Ранее, в мае на чемпионате мира, где я занял второе место, из-за новых стандартов жимовой лавки произошла техническая ошибка, в результате которой я уронил штангу весом 310 кг себе на грудь. В связи с чем проявились травмы, которые повлияли на сегодняшний результат. Времени было мало, но всё же основная задача, которая была поставлена (попасть в тройку лидеров), выполнена в обоих дивизионах. Сейчас идёт восстановление, и дальше в бой, и подготовка на следующий год на чемпионат мира. Надо исправлять технические ошибки, которые принесли трудности - новые стандарты соревновательных жимовых лавок, - поделился Игорь Трифонов.
Спортсмен выразил свою особую благодарность тренеру Аскару Шоханову и руководству школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта.
Напомним, 27 мая актауский спортсмен Кайрат Ургешбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу (жим штанги лёжа), который проходил в Алматы.
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