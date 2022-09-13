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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:29

Просмотров: 143

Пауэрлифтер из Мангистау стал призёром чемпионата Азии

Спортсмен, представляющий пауэрлифтинг Мангистау, Игорь Трифонов, доказал своё превосходство на международной арене и завоевал две бронзовые медали на чемпионате Азии.

Фото Игоря Трифонова
Игорь Трифонов стал двойным призёром на чемпионате Азии по экипировочному и классическому жиму лёжа среди всех возрастов мировой федерации International Powerlifting Federation (IPF). Соревнование проходило с 7 по 11 сентября в Монголии. Участие в нём принимали более 10 стран.

В экипировочном дивизионе в категории 105 кг среди открытой возрастной категории Игорь занял третье место с результатом 300 килограммов. В классическом дивизионе он также поднялся на третью ступень пьедестала с результатом 200 килограммов.

Пауэрлифтер из Мангистау стал призёром чемпионата Азии

Фото Игоря Трифонова


Как рассказал Игорь Трифонов, на результаты, которыми он сам остался не очень доволен, повлияла травма, полученная на чемпионате мира, который походил в мае этого года.

- Ранее, в мае на чемпионате мира, где я занял второе место, из-за новых стандартов жимовой лавки произошла техническая ошибка, в результате которой я уронил штангу весом 310 кг себе на грудь. В связи с чем проявились травмы, которые повлияли на сегодняшний результат. Времени было мало, но всё же основная задача, которая была поставлена (попасть в тройку лидеров), выполнена в обоих дивизионах. Сейчас идёт восстановление, и дальше в бой, и подготовка на следующий год на чемпионат мира. Надо исправлять технические ошибки, которые принесли трудности - новые стандарты соревновательных жимовых лавок, - поделился Игорь Трифонов.


Спортсмен выразил свою особую благодарность тренеру Аскару Шоханову и руководству школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта.



Напомним, 27 мая актауский спортсмен Кайрат Ургешбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу (жим штанги лёжа), который проходил в Алматы.



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