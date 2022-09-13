Пауэрлифтер из Мангистау стал призёром чемпионата Азии

Фото Игоря Трифонова

- Ранее, в мае на чемпионате мира, где я занял второе место, из-за новых стандартов жимовой лавки произошла техническая ошибка, в результате которой я уронил штангу весом 310 кг себе на грудь. В связи с чем проявились травмы, которые повлияли на сегодняшний результат. Времени было мало, но всё же основная задача, которая была поставлена (попасть в тройку лидеров), выполнена в обоих дивизионах. Сейчас идёт восстановление, и дальше в бой, и подготовка на следующий год на чемпионат мира. Надо исправлять технические ошибки, которые принесли трудности - новые стандарты соревновательных жимовых лавок, - поделился Игорь Трифонов.