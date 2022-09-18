Юная полиатлонистка из Актау выиграла «золото» на чемпионате мира

Ангелина на первой ступени пьедестала. Фото предоставил тренер Владимир Глуцкий
Чемпионат и первенство мира по полиатлону в спортивной дисциплине пятиборье с бегом проводился с 11 по 16 сентября в Калуге. На спортивных объектах выступали представители семи государств: Камеруна, Индии, Туниса, Марокко, Беларуси, Казахстана и России.
Пятиборье включает в себя бег 60 метров, плавание, метание гранаты, стрельбу и бег на выносливость.
Нашей спортсменке Ангелине Кузьмичевой составляли конкуренцию соперницы из России, а именно, из Краснодара и Белгорода. Спортсменка из Актау обошла их и заняла первое место среди девочек 12-13 лет.
Девочка тренируется под руководством Александра Кабаргина и Владимира Глуцкого в ДЮСШ по парусному спорту в Актау. До этого она пять лет занималась плаванием.
Ангелина учится в 7 классе школы №7 и является круглой отличницей.
Стоит отметить заслуги Ангелины - она чемпионка Казахстана и чемпионка мира в четырехборье.
Слова благодарности за поддержку и финансирование тренеры и сама спортсменка выражают директору школы парусного спорта Канату Мангубаеву.
Пятиборье включает в себя бег 60 метров, плавание, метание гранаты, стрельбу и бег на выносливость.
Нашей спортсменке Ангелине Кузьмичевой составляли конкуренцию соперницы из России, а именно, из Краснодара и Белгорода. Спортсменка из Актау обошла их и заняла первое место среди девочек 12-13 лет.
Девочка тренируется под руководством Александра Кабаргина и Владимира Глуцкого в ДЮСШ по парусному спорту в Актау. До этого она пять лет занималась плаванием.
Ангелина со своим тренером Владимиром Глуцким
Ангелина учится в 7 классе школы №7 и является круглой отличницей.
Стоит отметить заслуги Ангелины - она чемпионка Казахстана и чемпионка мира в четырехборье.
Слова благодарности за поддержку и финансирование тренеры и сама спортсменка выражают директору школы парусного спорта Канату Мангубаеву.
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