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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:50

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Юная полиатлонистка из Актау выиграла «золото» на чемпионате мира

Обладательницей золотой медали стала актауская спортсменка Ангелина Кузьмичева.

Ангелина на первой ступени пьедестала. Фото предоставил тренер Владимир Глуцкий
Чемпионат и первенство мира по полиатлону в спортивной дисциплине пятиборье с бегом проводился с 11 по 16 сентября в Калуге. На спортивных объектах выступали представители семи государств: Камеруна, Индии, Туниса, Марокко, Беларуси, Казахстана и России.

Пятиборье включает в себя бег 60 метров, плавание, метание гранаты, стрельбу и бег на выносливость.

Юная полиатлонистка из Актау выиграла «золото» на чемпионате мира


Нашей спортсменке Ангелине Кузьмичевой составляли конкуренцию соперницы из России, а именно, из Краснодара и Белгорода. Спортсменка из Актау обошла их и заняла первое место среди девочек 12-13 лет.

Девочка тренируется под руководством Александра Кабаргина и Владимира Глуцкого в ДЮСШ по парусному спорту в Актау. До этого она пять лет занималась плаванием.

Юная полиатлонистка из Актау выиграла «золото» на чемпионате мира

Ангелина со своим тренером Владимиром Глуцким


Ангелина учится в 7 классе школы №7 и является круглой отличницей.

Стоит отметить заслуги Ангелины - она чемпионка Казахстана и чемпионка мира в четырехборье.

Слова благодарности за поддержку и финансирование тренеры и сама спортсменка выражают директору школы парусного спорта Канату Мангубаеву.



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