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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 20:13

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Путевку на чемпионат мира по джиу-джитсу получили мангистауские спортсмены

Спортсмены Мангистауской области завоевали 30 медалей на чемпионате Республики Казахстан по джиу-джитсу среди юниоров. Соревнования проходили в Алматинской области с 16 по 18 сентября. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций области.

Фото ЦОК Мангистауской области
В первенстве страны приняли участие около 900 спортсменов из всех областей и городов республиканского значения. Спортсмены соревновались в джиу-джитсу среди юношей и девушек U14, юниоров U16, кадетов U18 по разделам файтинг-систем, неваза-систем, дуо-систем. Турнир являлся отборочным на чемпионат мира, который пройдет в конце этого года. Спортсмены Мангистауской области завоевали четыре золотых, восемь серебряных и 18 бронзовых медалей. Чемпионами стали Биржан Кабидолла в весе 42 кг, Тлектес Саматкызы в категории 44 кг, Адебиет Ерсултанов, выступавший в весе 50 кг, и Акырыс Абдирзакова в категории +70 кг.

Серебро нашей команде принесли Куралай Саматкызы (40 кг), Мейрамбек Кемелхан (42 кг), Рамазан Есболат (46 кг) и Райхон Исламбаев (44 кг). Помимо них вторую ступень пьедестала заняли Акниет Закарина (52 кг), Самина Сайфиддиа (57 кг), Асылжан Серикбаев (+66 кг) и Даулет Жуманазаров (+73 кг).

Бронзовыми призерами стали Асет Нурланулы (30 кг), Ибрагим Абенов (34 кг), Каусар Абу-Бакир (36 кг), Куралай Саматкызы, Аружан Ахметова (40 кг), Нурасыл Алибекулы (42 кг), Шерхан Тынышбаев и Санжар Галымжан. Манаш Али (50 кг), Дильназ Бактыгали и Самина Сайффидина (57 кг), Данияр Сармолда и Мереке Касымулы (60 кг) также стали обладателями бронзовой медали. Принесли медаль в копилку сборной также Нурай Алджанова (+63), Атамурат Аманкосов, Айдын Утеш (73 кг) и Бакдаулет Жиеналды (+81 кг).

По словам Асылбека Орунбаева, старшего тренера области по джиу-джитсу среди юношей и кадетов, спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили путевку на чемпионат мира, который пройдет с 29 октября по 8 ноября.



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Путевку на чемпионат мира по джиу-джитсу получили мангистауские спортсмены


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