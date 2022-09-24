Футзальный актауский клуб «Каспий» может прекратить свое существование

Фото из архива lada.kz

Первые два тура МФК «Каспий» с МФК «Актобе» уже перенесены. Причиной стало отсутствие финансирования местного клуба на сезон.



Стоит отметить, что домашние игры «Каспия» обсуждали по всей футзальной Европе.



В Актау проводилась групповая стадия Кубка и два товарищеских матча сборной - это те игры, которые служат примером, как надо проводить футзальные матчи в нашей стране.



Портал futsalkazakhstan запустил хештег в поддержку МФК «Каспий» - #МФККАСПИЙЖИВИ.