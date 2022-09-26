Вничью вновь сыграла шахматистка Бибисара Асаубаева на Гран-при ФИДЕ

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Партия, в которой Бибисара Асаубаева играла белыми фигурами, завершилась на 32-м ходу ничьей. Об этом сообщил на платформе автор канала Петр Воликов.
Жансая Абдумалик проиграла россиянке Александре Костенюк.
У Бибисары теперь одна победа, пять ничьих, одно поражение и седьмая строчка в турнирной таблице, а у Жансаи — одна победа, четыре ничьи, два поражения и восьмая строчка.
Лидерами турнирной таблицы по итогам четырех туров являются Горячкина и Чжу Цзиньэр, на их счету по 3 очка. Далее идут Асаубаева, Лагно (по 2,5 очка), Петц, Абдумалик, Кашлинская (по 2), Костенюк, Вагнер, Тань Чжунъи, Рамешбабу (по 1,5), и Шувалова (1).
Пятый тур состоится в четверг.
Этап Гран-при в Астане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии, состоящей из четырех этапов, обеспечат себе участие в турнире претенденток FIDE.
Напомним, 20 сентября казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу у титулованной россиянки Александры Костенюк, 12-й чемпионки мира среди женщин по шахматам.
Жансая Абдумалик проиграла россиянке Александре Костенюк.
У Бибисары теперь одна победа, пять ничьих, одно поражение и седьмая строчка в турнирной таблице, а у Жансаи — одна победа, четыре ничьи, два поражения и восьмая строчка.
Лидерами турнирной таблицы по итогам четырех туров являются Горячкина и Чжу Цзиньэр, на их счету по 3 очка. Далее идут Асаубаева, Лагно (по 2,5 очка), Петц, Абдумалик, Кашлинская (по 2), Костенюк, Вагнер, Тань Чжунъи, Рамешбабу (по 1,5), и Шувалова (1).
Пятый тур состоится в четверг.
Этап Гран-при в Астане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии, состоящей из четырех этапов, обеспечат себе участие в турнире претенденток FIDE.
Напомним, 20 сентября казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу у титулованной россиянки Александры Костенюк, 12-й чемпионки мира среди женщин по шахматам.
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