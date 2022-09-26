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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 10:28

Просмотров: 239

Вничью вновь сыграла шахматистка Бибисара Асаубаева на Гран-при ФИДЕ

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Александрой Горячкиной в четвертом раунде первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Астане. Об этом сообщается в телеграм-канале «Спорт Шредингера».

Фото взято из открытого источника
Партия, в которой Бибисара Асаубаева играла белыми фигурами, завершилась на 32-м ходу ничьей. Об этом сообщил на платформе автор канала Петр Воликов.

Жансая Абдумалик проиграла россиянке Александре Костенюк.

У Бибисары теперь одна победа, пять ничьих, одно поражение и седьмая строчка в турнирной таблице, а у Жансаи — одна победа, четыре ничьи, два поражения и восьмая строчка.
Вничью вновь сыграла шахматистка Бибисара Асаубаева на Гран-при ФИДЕ


Лидерами турнирной таблицы по итогам четырех туров являются Горячкина и Чжу Цзиньэр, на их счету по 3 очка. Далее идут Асаубаева, Лагно (по 2,5 очка), Петц, Абдумалик, Кашлинская (по 2), Костенюк, Вагнер, Тань Чжунъи, Рамешбабу (по 1,5), и Шувалова (1).

Вничью вновь сыграла шахматистка Бибисара Асаубаева на Гран-при ФИДЕ


Пятый тур состоится в четверг.

Этап Гран-при в Астане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии, состоящей из четырех этапов, обеспечат себе участие в турнире претенденток FIDE.

Напомним, 20 сентября казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу у титулованной россиянки Александры Костенюк, 12-й чемпионки мира среди женщин по шахматам.



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