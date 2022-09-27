Жанаозенские спортсмены вернулись с Кубка Казахстана с победой

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из всех областей Казахстана. В поток состязаний влились также 23 ученика из кружка кудо, который тренируется в Доме творчества школьников Жанаозена. В итоге наши земляки заняли весь пьедестал почета.- Спорт кудо соответствует всем восточным единоборствам. Каждый день ходим на тренировки. Секция работает в Доме творчества школьников с 2012 года. Сейчас в нашем составе более 400 маленьких кудоистов. В целом здесь могут заниматься дети в возрасте от шести до 18 лет, - рассказал Арман Султанбаев, тренер спортивной секции.