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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 11:56

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Мангистауские всадники стали победителями республиканского конного марафона

Завершился 12-дневный республиканский марафон «Ұлы Дала Жорығы». Команда Мангистауской области стала чемпионом, преодолев 1 200 километров от столицы до Туркестана. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу управления спорта региона.

Скриншот видео
С 18 по 29 сентября 19 команд из разных регионов страны принимали участие в республиканском конном марафоне «Ұлы Дала Жорығы». Всадникам за 12 дней предстояло преодолеть более 1200 километров.

Первыми по итогам соревнований стали наездники из Мангистауской области. Вторыми на финише оказались всадники из Жетысуской области, третье место заняла команда из Туркестанской области.

В заключительный день мероприятия в Туркестане состоялась церемония награждения победителей марафона «Ұлы Дала Жорығы». Командам-победителям были вручены денежные призы.

- Уважаемые мангистаусцы! Проект был организован в стране впервые. Честь Мангистау защищала команда «Көкмойнақ» - пятеро всадников на десяти лошадях. Поход начался из столицы, в 12-дневном походе мы проходили по 100 километров в день. Несмотря на трудности в дороге, наши всадники преодолели 1200 километров и первыми пересекли финишную черту. Благодаря поддержке наших земляков, мы стали первыми в истории Великой степи. Спасибо всем, - сказал Алдаберген Узакбаев, руководитель команды «Көкмойнақ».

В марафоне от Мангистауской области приняли участие Ербол Ермагамбетов, Руслан Дуйсенбай, Нурсагын Тукымбай, Батырбек Камысбаев и Абиш Етреков.





Михаил Одинцов



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