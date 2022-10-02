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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:38

Просмотров: 1108

Шестую победу в профи одержал Бекзад Нурдаулетов из Мангистау

Наш боксер одолел грузинского коллегу в Польше.

Бекзад Нурдаулетов и его тренер Марат Джакиев
На вечере профессионального бокса в Люблине 1 октября Бекзад Нурдаулетов встретился с грузином Яго Кизирия в полутяжелом весе.

Поединок продлился восемь раундов.

Решением судей победу одержал наш спортсмен.

Это шестая победа Бекзада Нурдаулетова в его профессиональной карьере.



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