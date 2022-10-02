Шестую победу в профи одержал Бекзад Нурдаулетов из Мангистау

Бекзад Нурдаулетов и его тренер Марат Джакиев

На вечере профессионального бокса в Люблине 1 октября Бекзад Нурдаулетов встретился с грузином Яго Кизирия в полутяжелом весе.



Поединок продлился восемь раундов.



Решением судей победу одержал наш спортсмен.



Это шестая победа Бекзада Нурдаулетова в его профессиональной карьере.