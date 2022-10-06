За поведение болельщиков футбольный клуб «Каспий» оштрафовали почти на полмиллиона тенге

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Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола состоялось 4 октября. На нем было принято решение наложить на футбольный клуб «Каспий» штраф.



Такие меры были приняты из-за поведения болельщиков ФК «Каспий»: по окончании матча с павлодарским «Аксу», они систематически зажигали пиротехнические средства в фанатском секторе команды. К слову, игра состоялась 1 октября, на домашнем для актауских футболистов стадионе.



Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Каспий» обязан выплатить 459 450 тенге (150 месячных расчётных показателей). Клуб должен оплатить штраф до 4 ноября этого года.



Михаил Одинцов