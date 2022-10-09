Актауский спортсмен стал чемпионом Казахстана по тогызкумалак

Чемпион с тренером. Фото предоставлено Г.Жакиевой

Соревнования проходили с 3 по 8 октября в Караганде. Об этом сообщила Гаухар Жакиева, старший тренер Мангистауской области по тогызкумалак.



В состязаниях участвовали свыше 100 игроков из всех регионов страны. Лучший результат показал спортсмен из Актау Жумакелди Туракбай. Он обыграл всех претендентов на чемпионский титул, став победителем Кубка Казахстана.



Вместе со званием чемпиона Жумакелди получил удостоверение мастера спорта РК по тогызкумалак.



Жумакелди Туракбай занимается тогызкумалак с 10 лет. Сейчас 19-летний спортсмен учится на третьем курсе физкультурного факультета Каспийского университета. Является чемпионом Казахстана среди молодежи и чемпионом Азии.