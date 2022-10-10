В Актау пройдет велопробег для всех желающих

Фото с сайта kstnews.kz
Велопробег пройдет от территории парковки «Tetys Blu», разворот на «Tree of life» и финиш у парковки «Tetys Blu». Дистанция составит 20 километров, вход - свободный.
Как сообщают организаторы мероприятия, предусмотрено выделение спортивного оборудования и инвентаря (велосипед и шлем - только в комплекте) в количестве 100 штук.
Участие в пробеге без шлема не допускается. Также имеется возможность участия на собственном велосипеде, при этом защитный шлем также обязателен.
- Все участники велопробега получат бесплатно стартовые наборы, в которые входят: брендированная футболка, бутылка с водой, брендированный стартовый номер с чипом индивидуального хронометража, - сообщают организаторы фестиваля.
В велопробеге могут принять участие все желающие. Количество участников ограничено согласно количеству чипов.
- Старт будет общий, вне зависимости возраста и гендерного деления. Определение победителей проводится согласно установленным чипам. Фиксация результатов победителей будет проводиться по олимпийской системе. Все участники, преодолевшие полную дистанцию, награждаются медалями финишера. Победители и призеры велопробега награждаются грамотами и медалями. Награждение проводится в абсолютном зачете за первые три места среди мужчин, женщин и детей, - сообщают организаторы.
После церемонии награждения состоится концерт Teniz Music Fest.
Начало регистрации в 12:00, начало велопробега в 14:00.
Регистрация проводится на сайте велопробега.
Как сообщают организаторы мероприятия, предусмотрено выделение спортивного оборудования и инвентаря (велосипед и шлем - только в комплекте) в количестве 100 штук.
Участие в пробеге без шлема не допускается. Также имеется возможность участия на собственном велосипеде, при этом защитный шлем также обязателен.
- Все участники велопробега получат бесплатно стартовые наборы, в которые входят: брендированная футболка, бутылка с водой, брендированный стартовый номер с чипом индивидуального хронометража, - сообщают организаторы фестиваля.
В велопробеге могут принять участие все желающие. Количество участников ограничено согласно количеству чипов.
- Старт будет общий, вне зависимости возраста и гендерного деления. Определение победителей проводится согласно установленным чипам. Фиксация результатов победителей будет проводиться по олимпийской системе. Все участники, преодолевшие полную дистанцию, награждаются медалями финишера. Победители и призеры велопробега награждаются грамотами и медалями. Награждение проводится в абсолютном зачете за первые три места среди мужчин, женщин и детей, - сообщают организаторы.
После церемонии награждения состоится концерт Teniz Music Fest.
Начало регистрации в 12:00, начало велопробега в 14:00.
Регистрация проводится на сайте велопробега.
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