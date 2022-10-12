Мангистауские пауэрлифтеры стали призёрами чемпионата Казахстана

Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу проходил с 4 по10 октября в Семее. В нём приняли участие более 450 пауэрлифтеров нашей страны. Мангистауский регион представляли 20 спортсменов, семь из которых заняли призовые места.В классическом дивизионе, в весовой категории в 59 килограммов, первое место взял Берик Джулмагаметов.В весовой категории до 83 килограмма второе место занял Тимур Шведов. В весе до 93 килограммов Бахтияр Даргул также занял второе место.В экипировочном дивизионе, в весовой категории до 59 килограммов, первое место занял также Берик Джулагаметов. В весе до 83 килограммов Тимур Шведов взял второе место.Бахтияр Даргул взял первое место в весовой категории до 93 килограммов. Бекен Мухамедов взял первое место в весовой категории до 105 килограммов.- Благодарю руководство спорткомплекса «Мангистау Арена» за поддержку. Спортсмены выступили отлично, и всё это благодаря упорному труду и работе, - сказал Аскар Шоханов, тренер спортсменов.