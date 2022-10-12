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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 15:39

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Мангистауские пауэрлифтеры стали призёрами чемпионата Казахстана

Семеро спортсменов из Мангистауской области стали обладателями призовых мест чемпионата. Об этом сообщил Аскар Шоханов, тренер спортсменов.

Фото предоставлено Аскаром Шохановым
Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу проходил с 4 по10 октября в Семее. В нём приняли участие более 450 пауэрлифтеров нашей страны. Мангистауский регион представляли 20 спортсменов, семь из которых заняли призовые места.

В классическом дивизионе, в весовой категории в 59 килограммов, первое место взял Берик Джулмагаметов.

В весовой категории до 83 килограмма второе место занял Тимур Шведов. В весе до 93 килограммов Бахтияр Даргул также занял второе место.

В экипировочном дивизионе, в весовой категории до 59 килограммов, первое место занял также Берик Джулагаметов. В весе до 83 килограммов Тимур Шведов взял второе место.

Бахтияр Даргул взял первое место в весовой категории до 93 килограммов. Бекен Мухамедов взял первое место в весовой категории до 105 килограммов.

Мангистауские пауэрлифтеры стали призёрами чемпионата Казахстана

Мангистауские пауэрлифтеры стали призёрами чемпионата Казахстана

Мангистауские пауэрлифтеры стали призёрами чемпионата Казахстана

Мангистауские пауэрлифтеры стали призёрами чемпионата Казахстана


- Благодарю руководство спорткомплекса «Мангистау Арена» за поддержку. Спортсмены выступили отлично, и всё это благодаря упорному труду и работе, - сказал Аскар Шоханов, тренер спортсменов.



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