Борец из Мангистау стал чемпионом страны в весовой категории свыше 100 килограммов

- До этого чемпионата Нурдаулет участвовал в чемпионате мира по борьбе на поясах в Узбекистане. Там он получил небольшую травму, но боролся мужественно и достойно. И вот сейчас стал победителем чемпионата Казахстана, - говорит Кайрат Бурбасов.

Соревнования собрали более 700 борцов из всех регионов страны. Палуаны выявляли на ковре сильнейшего в течение трех дней. Мужчины оспаривали первенство в весовых категориях 55-100 кг и выше, а женщины состязались в весе 48-77 кг и выше.Нурдаулет Жарылкапов в весе свыше 100 кг одолел соперников из Павлодарской области, Алматы и бронзового призера «казахстанского барса» Галымжана Кырыкбая и завоевал путевку в финал.В решающем поединке Кара Бура (спортивный псевдоним Нурдаулета) взял верх над борцом из Кызылординской области и стал чемпионом страны.Личный тренер победителя, руководитель областного центра национальных видов спорта Кайрат Бурбасов, отмечает, что соревнования в Атырау прошли на высоком уровне. К ним мангистаусцы готовились основательно.По его данным, 16-18 декабря в столице страны пройдет чемпионат мира по қазақ күресі, победители которого получат путевку на соревнования мирового уровня. А с 4 по 6 ноября здесь же в столице пройдут рейтинговые бои, где победителю во всех весовых категориях будет вручено 10 000 долларов США.