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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:18

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Чемпионкой мира по борьбе на поясах стала спортсменка из Мангистау

Золотую награду завоевала Маржан Каналиева, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Соревнования проходили с 12 по 15 октября в столичном спортивном комплексе «Аспан». Всего на борцовском ковре силами мерились около 200 спортсменов - это юноши и девушки 2002-2004 годов рождения из 16 стран.

В общем зачёте команда Узбекистана заняла первое место. На их счету пять золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Сборная Казахстана с четырьмя золотыми, семью серебряными и восемью бронзовыми медалями поднялась на вторую ступень пьедестала.

Чемпионкой мира по борьбе на поясах стала спортсменка из Мангистау


Одну из золотых медалей принесла в копилку мангистауская спортсменка в весовой категории до 66 килограммов Маржан Каналиева. Она одержала победу над спортсменкой из Монголии, далее одолела соперницу из России. В финале со счётом 6:0 выиграла у своей соотечественницы.
Девушка тренируется под руководством Мельса Жунусбаева и Асхата Утесбаева.

- Наша подопечная была безупречна, - говорят её тренеры.


Маржан Каналиева является первой чемпионкой мира по борьбе на поясах в нашей области.



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