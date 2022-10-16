Чемпионкой мира по борьбе на поясах стала спортсменка из Мангистау

- Наша подопечная была безупречна, - говорят её тренеры.

Соревнования проходили с 12 по 15 октября в столичном спортивном комплексе «Аспан». Всего на борцовском ковре силами мерились около 200 спортсменов - это юноши и девушки 2002-2004 годов рождения из 16 стран.В общем зачёте команда Узбекистана заняла первое место. На их счету пять золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Сборная Казахстана с четырьмя золотыми, семью серебряными и восемью бронзовыми медалями поднялась на вторую ступень пьедестала.Одну из золотых медалей принесла в копилку мангистауская спортсменка в весовой категории до 66 килограммов Маржан Каналиева. Она одержала победу над спортсменкой из Монголии, далее одолела соперницу из России. В финале со счётом 6:0 выиграла у своей соотечественницы.Девушка тренируется под руководством Мельса Жунусбаева и Асхата Утесбаева.Маржан Каналиева является первой чемпионкой мира по борьбе на поясах в нашей области.