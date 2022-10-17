Сотрудник СИЗО Мангистау стал бронзовым чемпионом по самбо среди работников КУИС МВД РК

- Все схватки были сложные. Борцы были технически подготовлены и напористы. Но я решил для себя, что победа будет за мной. Внутренне собрался и показал свой результат. Это не первая моя победа. Спорт вошел в мою жизнь еще в первом классе, но более серьезно я стал заниматься боевыми видами искусств с момента прихода в структуру МВД. Тренируюсь три раза в неделю. У меня отличные тренеры в СК «Сункар», - делится Аскар Абдраш, заместитель дежурного помощника учреждения 77 (СИЗО).

Как рассказали в ведомстве, третье место в личном зачете Аскару Абдраш досталось непросто. Старшему лейтенанту пришлось побороться с самыми сильными спортсменами уголовно-исполнительной системы на десятом чемпионате по борьбе самбо среди команд департаментов уголовно-исполнительной системы Комитета УИС МВД РК, а также с командой Костанайской Академии МВД РК им. Ш.Кабылбаева. Соревнования прошли в Акмолинской области с 14 по 16 октября. В Щучинск приехали 13 команд из всей страны. За первое место 93 спортсмена боролись в семи весовых категориях.По итогам соревнований в весовой категории 79 кг первое место занял спортсмен из Акмолинской, а второе из Жамбылской области. Бронзу Аскар Абдраш разделил с бойцом из Алматинской области. Начальник департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области полковник юстиции Алтынбек Калиев поздравил старшего лейтенанта с победой и вручил грамоту.По словам коллег, двадцатипятилетний Аскар – гордость учреждения. Регулярно занимает призовые места на областных и республиканских соревнованиях по рукопашному бою и самбо. Он служит в органах шесть лет, сейчас носит погоны старшего лейтенанта юстиции.К слову, «держать удар» в учреждении могут не только мужчины, но и девушки. Весной на республиканском чемпионате по рукопашному бою серебряную медаль завоевала сержант юстиции Гаухар Серикова, контролер отдела режима и охраны.