В Мангистау стартовал четвертый Республиканский турнир по дзюдо

Фото ЦОК МО.



- Этот республиканский турнир уже стал традиционным, он проходит в четвертый раз и на высоком уровне. Спасибо акимату Каракиянского района, спонсорам и потомкам батыра Ер Шабая Конысулы. Желаем удачи спортсменам в соревнованиях, - сказали организаторы турнира.

Фото ЦОК МО.

Соревнования, которые продлятся два дня, проходят в селе Курык в рамках празднования Дня Республики.В турнире принимают участие юноши и девушки 2009-2010, 2011-2012 годов рождения. Всего в Курык съехались около 500 спортсменов из Кыргызстана, Алматы, Тараза, Туркестана, Талдыкоргана, Актобе, Атырау, Актау, Жанаозена, Тупкараганского, Бейнеуского, Мангистауского, Мунайлинского, Каракиянского районов Мангистауской области.Заместитель акима района поздравил спортсменов-участников турнира с наступающим праздником - Днем Республики, и пожелал им удачи в соревнованиях.