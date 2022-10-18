«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.92 KZT
  • €1 = 461.24 KZT
  • 1 RUB = 7.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 08:47

Просмотров: 3

В Мангистау стартовал четвертый Республиканский турнир по дзюдо

В Каракиянском районе 17 октября стартовал четвертый Республиканский турнир по дзюдо имени народного батыра Ер Шабая Конысулы, сообщает пресс-служба акимата района.

Фото ЦОК Мангистауской области
Соревнования, которые продлятся два дня, проходят в селе Курык в рамках празднования Дня Республики.

В турнире принимают участие юноши и девушки 2009-2010, 2011-2012 годов рождения. Всего в Курык съехались около 500 спортсменов из Кыргызстана, Алматы, Тараза, Туркестана, Талдыкоргана, Актобе, Атырау, Актау, Жанаозена, Тупкараганского, Бейнеуского, Мангистауского, Мунайлинского, Каракиянского районов Мангистауской области.
В Мангистау стартовал четвертый Республиканский турнир по дзюдо

Фото ЦОК МО.



- Этот республиканский турнир уже стал традиционным, он проходит в четвертый раз и на высоком уровне. Спасибо акимату Каракиянского района, спонсорам и потомкам батыра Ер Шабая Конысулы. Желаем удачи спортсменам в соревнованиях, - сказали организаторы турнира.


В Мангистау стартовал четвертый Республиканский турнир по дзюдо

Фото ЦОК МО.


Заместитель акима района поздравил спортсменов-участников турнира с наступающим праздником - Днем Республики, и пожелал им удачи в соревнованиях.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика