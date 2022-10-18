В Мангистау стартовал четвертый Республиканский турнир по дзюдо

Фото ЦОК Мангистауской области
Соревнования, которые продлятся два дня, проходят в селе Курык в рамках празднования Дня Республики.
В турнире принимают участие юноши и девушки 2009-2010, 2011-2012 годов рождения. Всего в Курык съехались около 500 спортсменов из Кыргызстана, Алматы, Тараза, Туркестана, Талдыкоргана, Актобе, Атырау, Актау, Жанаозена, Тупкараганского, Бейнеуского, Мангистауского, Мунайлинского, Каракиянского районов Мангистауской области.
Заместитель акима района поздравил спортсменов-участников турнира с наступающим праздником - Днем Республики, и пожелал им удачи в соревнованиях.
В турнире принимают участие юноши и девушки 2009-2010, 2011-2012 годов рождения. Всего в Курык съехались около 500 спортсменов из Кыргызстана, Алматы, Тараза, Туркестана, Талдыкоргана, Актобе, Атырау, Актау, Жанаозена, Тупкараганского, Бейнеуского, Мангистауского, Мунайлинского, Каракиянского районов Мангистауской области.
Фото ЦОК МО.
- Этот республиканский турнир уже стал традиционным, он проходит в четвертый раз и на высоком уровне. Спасибо акимату Каракиянского района, спонсорам и потомкам батыра Ер Шабая Конысулы. Желаем удачи спортсменам в соревнованиях, - сказали организаторы турнира.
Фото ЦОК МО.
Заместитель акима района поздравил спортсменов-участников турнира с наступающим праздником - Днем Республики, и пожелал им удачи в соревнованиях.
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