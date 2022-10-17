«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Октября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 463.92 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 498

Футболист из Мангистау после забитого гола обнял бабушку

В матче чемпионата Казахстана по футзалу игрок «Каспия» Нурсултан Танатулы необычно отпраздновал забитый гол в ворота «Астаны». Спортсмен залез на трибуну, чтобы обнять бабушку.

Кадр из видео
Гол спортсмена попал на видео. Но пользователей социальных сетей восхитило не это, а то, что Танатулы на эмоциях залез на трибуну, где обнял свою бабушку, которая пришла поддержать спортсмена. Бабушка в ответ поцеловала внука.

Известно, что это был четвёртый гол в ворота соперников.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают поступок игрока актауской команды, отмечая в комментариях: «Когда такая поддержка, с кайфом забиваешь», «Браво», «Респект», «Красава». Трогательное видео между тем собрало более 100 тысяч лайков.

Добавим, что "Каспий" обыграл столичной команду в этом матче со счетом 6:1, а в четырех проведенных играх клуб Танатулы одержал три победы.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика