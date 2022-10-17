Футболист из Мангистау после забитого гола обнял бабушку

Кадр из видео

Гол спортсмена попал на видео. Но пользователей социальных сетей восхитило не это, а то, что Танатулы на эмоциях залез на трибуну, где обнял свою бабушку, которая пришла поддержать спортсмена. Бабушка в ответ поцеловала внука.



Известно, что это был четвёртый гол в ворота соперников.



Пользователи социальных сетей активно обсуждают поступок игрока актауской команды, отмечая в комментариях: «Когда такая поддержка, с кайфом забиваешь», «Браво», «Респект», «Красава». Трогательное видео между тем собрало более 100 тысяч лайков.



Добавим, что "Каспий" обыграл столичной команду в этом матче со счетом 6:1, а в четырех проведенных играх клуб Танатулы одержал три победы.



