Мангистауские самбисты заняли призовые места на чемпионате мира

Чемпионат мира по боевому самбо среди юниоров и молодежи проходил в Армении с 13 по 17 октября. Мангистаускую область представляли пять самбистов.- В соревнованиях международного уровня приняли участие около 1000 спортсменов из 24 стран. В составе сборной команды Казахстана от Мангистауской области приняли участие пять самбистов. В весовой категории 46 кг Орусбайулы Гани завоевал бронзовую медаль, в весовой категории 58 кг Куанышбек Комеков завоевал серебряную медаль. В категории 54 кг Айкун Рахметова завоевала серебряную медаль, – сообщили в ЦОК.