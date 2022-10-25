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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:44

Просмотров: 187

Спортсменка из Актау выиграла два «золота» на чемпионате РК по тогызкумалак среди ветеранов

На чемпионате Республики Казахстан по тогызкумалак среди ветеранов представительница Актау Гаухар Жакиева завоевала два первых места. Соревнования, посвященные 80-летнему юбилею заслуженного мастера спорта РК Жаксылыка Турганбаева, проходили в Кентау (Туркестанская область) с 18 по 24 октября. Свои силы на чемпионате попробовали более 70 ветеранов спорта.

На высшей ступени пьедестала - Гаухар Жакиева
Среди женщин в категории старше 40 лет Гаухар Жакиева, старший тренер Мангистауской области по тогызкумалак, стала первой по двум видам – «классика» и «рапид».

Гаухар Жакиева начала играть в тогызкумалак в 9 классе сельской школы в Кызылординской области. А спустя три года уже начала тренировать детей. В 2002 году молодого специалиста пригласили в Мангистаускую область в качестве тренера в спортзал «Каракоз».

Сейчас Гаухар Жакиева работает в Национальном спортивном центре. Старшим тренером области по тогызкумалак работает 20 лет.

Воспитала свыше 100 спортсменов, среди которых три мастера спорта, более 10 кандидатов в мастера спорта, остальные – обладатели первой спортивной категории.

От нашей области на чемпионате выступили четыре ветерана спорта.

Организаторы вручили Гаухар Жакиевой две медали высшей пробы, диплом и денежный приз.



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