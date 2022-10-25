Спортсменка из Актау выиграла два «золота» на чемпионате РК по тогызкумалак среди ветеранов

На высшей ступени пьедестала - Гаухар Жакиева

Среди женщин в категории старше 40 лет Гаухар Жакиева, старший тренер Мангистауской области по тогызкумалак, стала первой по двум видам – «классика» и «рапид».



Гаухар Жакиева начала играть в тогызкумалак в 9 классе сельской школы в Кызылординской области. А спустя три года уже начала тренировать детей. В 2002 году молодого специалиста пригласили в Мангистаускую область в качестве тренера в спортзал «Каракоз».



Сейчас Гаухар Жакиева работает в Национальном спортивном центре. Старшим тренером области по тогызкумалак работает 20 лет.



Воспитала свыше 100 спортсменов, среди которых три мастера спорта, более 10 кандидатов в мастера спорта, остальные – обладатели первой спортивной категории.



От нашей области на чемпионате выступили четыре ветерана спорта.



Организаторы вручили Гаухар Жакиевой две медали высшей пробы, диплом и денежный приз.