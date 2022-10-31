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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 79

Таэквондисты из Актау завоевали 14 медалей на открытом чемпионате Евразии

Воспитанники тренера Буркита Исакулы завоевали девять золотых, три серебряные и две бронзовые награды на открытом чемпионате «Euro-Asia GTF Taekwondo Championships», который проходил в городе Гирне Республики Кипр.

Фото пресс-службы федерации «TaeKwonDo GTF»
Чемпионат проходил с 28 по 29 октября и собрал около 500 бойцов из 11 стран.

Таэквондисты из Актау завоевали 14 медалей на открытом чемпионате Евразии


Актауские спортсмены выступали в составе национальной сборной Казахстана. Им удалось завоевать девять золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

Таэквондисты из Актау завоевали 14 медалей на открытом чемпионате Евразии


Таэквондисты из Актау завоевали 14 медалей на открытом чемпионате Евразии


Необходимо отметить, что тренер таэквондистов Буркит Исакулы тоже выступал среди взрослых, где завоевал две медали. Кроме того, Буркит Исакулы успешно сдал экзамен на чёрный пояс ІІІ дан.

Победителями состязаний в разделе «хьенг» стали Буркит Исакулы, Алихан Аман и Алихан Кайратулы. В этой же дисциплине вторые места заняли Дархан Али и Акылбек Дуйсенбаев. Бронзовыми призёрами стали Ерасыл Ержанулы и Данияр Жумашев.

В категории «массоги» на первую ступень пьедестала поднялись Алихан Аман, Дархан Али, Алихан Кайратулы, Ерасыл Ержанулы, Акылбек Дуйсембаев и Данияр Жумашев. Серебряной медали был удостоен Буркит Исакулы.

Таэквондисты из Актау завоевали 14 медалей на открытом чемпионате Евразии


Таэквондисты из Актау завоевали 14 медалей на открытом чемпионате Евразии


В общекомандном зачёте первое место заняли хозяева чемпионата, спортсмены из Кипра, второе место по количеству медалей за сборной Казахстана, замкнули тройку бойцы из Норвегии, четвёртое место досталось команде из Молдовы.

- Наша команда показала красивый спорт. Конкуренция была сильной, но мы были настроены только на победу. Я искренне признателен всем, кто в нас поверил. Особенно выражаю благодарность родителям, которые оплатили дорогу своих детей, - сказал Буркит Исакулы, президент Мангистауской областной национальной федерации «TaeKwonDo GTF».



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