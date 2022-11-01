Танцоры из Актау покорили жюри международного турнира

- Впереди серьезный конкурс, и наши дети очень много работают, чтобы показать там хорошие результаты, - отметила Анастасия Свирская.

Международный турнир прошёл в это воскресенье, 30 октября, в Шымкенте и собрал более 1300 участников из пяти стран - Казахстан, Узбекистан, Республика Крым, Кыргызстан и Россия.Наш город представляли 18 юных танцоров от 6 до 13 лет из клуба спортивного бального танца «Formation» под руководством Анастасии Свирской.По словам Анастасии Свирской, этот турнир оправдал ожидания - все дети показали хорошие результаты своей работы.Так, Рахим Тлектес и Айлин Романова удостоились первого места.Вероника Цэхановская завоевала золотую и бронзовую медали. Асель Амандаулет дважды стала обладательницей золотых наград. Малика Жанали - бронзовая победительница соревнований. Айлин Романова - «золото» и бронза. Акбота Жасканат завоевала «золото» и «бронзу». Малика Акдомбай «золото» и «серебро». Айлана Утюгенова взяла «серебро» и «бронзу». Аружан Сарбасова «золото» и две «бронзы». Амели Баймухамедова - два «золота» и «серебро». Калима Балга две золотых медали. Айлы Нурланова - «золото» и «серебро». Айару Уланова «золото» и «серебро», Арайлым Чиняева - «золото» и «серебро». Сая Бердых - «золото» и «бронзу».Дети занимаются бальными танцами от полугода до пяти лет.Стоит отметить ещё трех танцовщиц, которые посещают клуб всего 1,5 месяца. Несмотря на столь короткое время занятий они показали достойные результаты. Сара Артур завоевала «золото» и «бронзу». Айлин Искакова - «золото» и «бронзу». Нурай Амангелды - «серебро» и «бронзу».Через три недели коллектив отправится на турнир уже более масштабного уровня - Всемирный танцевальный конкурс, который пройдет в Астане.За отличную подготовку детей, за труд и терпение благодарность родители подопечных выразили Анастасии Свирской.