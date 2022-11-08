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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Вчера, 21:41

Просмотров: 331

Спортсменка из Актау стала чемпионом Казахстана по тяжёлой атлетике

Сагыныш Атабай из Актау завоевала золотую медаль чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике, подняв в общей сумме 145 килограммов. Об этом сообщил Тимур Джамбиров, тренер спортсменки.

Фото предоставлено Тимуром Джамбировым
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике проходил с 1 по 8 ноября. В Усть-Каменогорске собрались более 280 тяжелоатлетов из разных городов нашей страны.

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Мангистау-арена» Сагыныш Атабай завоевала «золото» чемпионата в весовой категории больше 81 килограмма.

- В упражнении «рывок» она подняла 64 килограмма, в «толчке» - 81 килограмм, итого - 145 килограммов. Это позволило Сагыныш стать первой на соревнованиях. Она является трёхкратной бронзовой призёркой чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике. Она упорно тренировалась два раза в день, вместе со старшими тренерами Адылмагамбетом и Тимуром Джамбировыми и прошла учебно-тренировочный сбор, - сообщил один из тренеров спортсменки.

Михаил Одинцов



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