Спортсменка из Актау стала чемпионом Казахстана по тяжёлой атлетике

Фото предоставлено Тимуром Джамбировым

Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике проходил с 1 по 8 ноября. В Усть-Каменогорске собрались более 280 тяжелоатлетов из разных городов нашей страны.



Воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Мангистау-арена» Сагыныш Атабай завоевала «золото» чемпионата в весовой категории больше 81 килограмма.



- В упражнении «рывок» она подняла 64 килограмма, в «толчке» - 81 килограмм, итого - 145 килограммов. Это позволило Сагыныш стать первой на соревнованиях. Она является трёхкратной бронзовой призёркой чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике. Она упорно тренировалась два раза в день, вместе со старшими тренерами Адылмагамбетом и Тимуром Джамбировыми и прошла учебно-тренировочный сбор, - сообщил один из тренеров спортсменки.



Михаил Одинцов