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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:48

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Теннисисты из Актау взяли «серебро» на турнире в Стамбуле

Воспитанники тренера теннисного центра Актау Берекета Жанибекова заняли второе место в парном разряде.

Диас и Нурдаулет со своим тренером Берекетом Жанибековым
Международный турнир «Istanbul Tennis Europe» проходил среди теннисистов до 12 лет с 5 по 13 ноября в Стамбуле.

Из нашего города выступили два подопечных Берекета Жанибекова - это 12-летний Диас Тулепбергенов и 11-летний Нурдаулет Балкан. Оба спортсмена соревновались в первой категории, считающейся самой престижной. Их соперниками стали более 30 пар из разных уголков мира. В итоге им удалось занять второе место.

Теннисисты из Актау взяли «серебро» на турнире в Стамбуле


Диас и Нурдаулет занимаются теннисом с пяти лет под руководством их личного тренера Берекета Жанибекова. По его словам, у них большие перспективы - они уже не раз становились чемпионами и призерами чемпионатов страны.

Занятие любимым спортом не влияет на их успеваемость в школе. Как отметил их тренер, они являются хорошистами.

Спортсмены выражают благодарность ДЮСШ по теннису, а также федерации тенниса Казахстана.

Теннисисты из Актау взяли «серебро» на турнире в Стамбуле



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