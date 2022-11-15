Спортсмены из Мангистау привезли восемь медалей с республиканского турнира по тхэквондо WT

Открытый республиканский турнир по тхэквондо WT проходил в Караганде с 11 по 13 ноября. В соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов из всех областей Казахстана, а также России и Кыргызстана.Спортивную честь Мангистауской области защищали 12 воспитанников спортивной школы «Жас Батыр» под руководством тренера Камилы Расул.По итогам нескольких дней турнира в копилке мангистауских тхэквондистов восемь наград. Четверо из них привезли домой три золотые медали.Обладателями медалей золотого отлива стали Бағдат Аманкелді, Адина Кошербаева, Алихан Қапеш и Перизат Мергенбаева.Серебряным призером турнира стал Жантөре Сағынғали.Бронзовыми призерами турнира стали Сезім Қуанышпаева, Айшабиби Ермек и Марианна Елезарова.