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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 14

Спортсмены из Мангистау привезли восемь медалей с республиканского турнира по тхэквондо WT

В Караганде завершился XVII открытый республиканский турнир по тхэквондо WT, посвященный памяти воинов-интернационалистов. В копилке наших спортсменов четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Об этом рассказала Камила Расул, тренер спортивного комплекса «Жас Барыр».

Фото предоставила Камила Расул
Открытый республиканский турнир по тхэквондо WT проходил в Караганде с 11 по 13 ноября. В соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов из всех областей Казахстана, а также России и Кыргызстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали 12 воспитанников спортивной школы «Жас Батыр» под руководством тренера Камилы Расул.

Спортсмены из Мангистау привезли восемь медалей с республиканского турнира по тхэквондо WT


По итогам нескольких дней турнира в копилке мангистауских тхэквондистов восемь наград. Четверо из них привезли домой три золотые медали.

Спортсмены из Мангистау привезли восемь медалей с республиканского турнира по тхэквондо WT


Обладателями медалей золотого отлива стали Бағдат Аманкелді, Адина Кошербаева, Алихан Қапеш и Перизат Мергенбаева.

Серебряным призером турнира стал Жантөре Сағынғали.

Бронзовыми призерами турнира стали Сезім Қуанышпаева, Айшабиби Ермек и Марианна Елезарова.



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