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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:58

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Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате

Кубок Республики Казахстан по ашихара-карате AIKO прошёл в Костанае 12–13 ноября 2022 года. В копилке актауских бойцов две серебряные и четыре бронзовых медали, сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин
В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из более чем десяти регионов Казахстана.

Наш регион представляли воспитанники федерации Ashihara Karate Мангистауской области. Тренируются ребята под руководством тренеров - Дмитрия Печкина, чёрный пояс, второй дан и Березина Сергея, чёрный пояс, первый дан.

Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате


Пройдя через серьёзные испытания стойкости духа, физической выносливости и силы, актауские спортсмены завоевали шесть медалей.

Медали серебряного отлива в категории мальчики 10-11 лет, в весе свыше 45 кг завоевали воспитанники тренера Дмитрия Печкина - Назар Фролов и Ерасыл Шораев.

Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате


Бронзовые медали команде принесли:
- Расул Джарылгапов в категории мальчики 8-9 лет, в весе свыше 35 кг, тренер Печкин Д.;
- Дияр Сегизбаев в категории мальчики 10-11 лет, в весе до 45 кг, - тренер Печкин Д.;
- Прохор Дикин в категории мальчики 12-13 лет, свыше 50 кг, тренер Березин С.;
- Айсулу Мухамбетова в категории девочки 8-9 лет, свыше 30 кг, тренер Березин С.

Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате


Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате


Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате


Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате


- Пятеро призёров участвуют в соревнованиях такого высокого уровня впервые, но несмотря на сильную конкуренцию смогли дойти до полуфинальных и финальных боёв. Единственный, кто принимал участие в таких серьёзных соревнованиях - Фролов Назар, ранее он был серебряным призёром чемпионата Азии в 2021 году. Тренируется он у сэнсэя Дмитрия с конца 2019 года. В финальном бою за Кубок РК в этот раз Назар встретился с обладателем пять кю, в ожесточенном бою уступил более сильному противнику и стал вторым. Всем бойцам из Актау в этот раз попались бойцы со старшими цветными поясами, уровень которых был гораздо выше. Но это для них хороший стимул лучше тренироваться и становиться сильнее в дальнейшем, повышая свой уровень и оттачивая технику, - рассказал главный тренер сборной команды Актау, директор федерации Дмитрий Печкин.

Актауские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка Республики Казахстан по ашихара-карате


Также Дмитрий Печкин подчеркнул, что организаторы турнира на славу постарались и провели соревнования на высшем уровне.

- Всем участникам и представителям очень понравились данные соревнования, они показали прогресс, профессионализм бойцов и в очередной раз доказали необходимость проведения подобных мероприятий для развития ашихара-карате AIKO в Казахстане, - отметил Дмитрий Печкин.



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