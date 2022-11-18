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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:15

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Двое спортсменов из Мангистау заняли призовые места на Международном турнире по боксу

Казахстан на соревнованиях представляли девять боксеров из Мангистау. Двое из них заняли второе и третье места. Об этом сообщил Дмитрий Середов, тренер старшей сборной по Мангистауской области по молодежи.

фото предоставили участники соревнования
Международный турнир по боксу проходил с 12 по 17 ноября в Талдыкоргане. На соревнования приехали спортсмены из стран Азии – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

В сборную Казахстана вошли девять боксеров из Мангистау, двое из которых заняли призовые места.

Ниязбай Адайбек, выступавший в весовой категории до 60 кг, занял второе место.
Альжан алтынбек, выступавший в весовой категории до 63,5 кг, занял третье место.

Двое спортсменов из Мангистау заняли призовые места на Международном турнире по боксу


- Наши спортсмены уступили сильным соперникам. Бой был конкурентный, равный, поэтому считаю результат неплохим, - прокомментировал Дмитрий Середов, тренер старшей сборной по Мангистауской области по молодежи.



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