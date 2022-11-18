Двое спортсменов из Мангистау заняли призовые места на Международном турнире по боксу

Международный турнир по боксу проходил с 12 по 17 ноября в Талдыкоргане. На соревнования приехали спортсмены из стран Азии – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.В сборную Казахстана вошли девять боксеров из Мангистау, двое из которых заняли призовые места.Ниязбай Адайбек, выступавший в весовой категории до 60 кг, занял второе место.Альжан алтынбек, выступавший в весовой категории до 63,5 кг, занял третье место.- Наши спортсмены уступили сильным соперникам. Бой был конкурентный, равный, поэтому считаю результат неплохим, - прокомментировал Дмитрий Середов, тренер старшей сборной по Мангистауской области по молодежи.