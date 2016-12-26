Сборная ДЮСШ «Жастар» из Актау заняла второе место на чемпионате Казахстана по баскетболу

- На протяжении шести дней чемпионата шла очень напряженная борьба между командами. Наши действительно показали очень хорошую игру и достойный результат. ДЮСШ «Жастар» стала основным конкурентом алматинцев за звание чемпионов в этом году. Их матч вызвал особый интерес. За оказанную поддержку благодарю Национальную Федерацию баскетбола Мангистауской области, - отметил Александр Галиев.

В соревнованиях приняли участие девять мужских команд: ДЮСШ «Жастар», баскетбольный клуб «Алматы», «Барсы Атырау», а также сборные Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Алматинской и Костанайской областей.В первый игровой день команда ДЮСШ «Жастар» обыграла сборную Павлодарской области со счетом 82:34.Вторая встреча прошла с командой из Южно-Казахстанской области. Мангистауские баскетболисты одержали победу со счетом 84:60.В игре с баскетбольным клубом «Алматы» наши баскетболисты уступили пять очков. Счет встречи составил 79:74.В матче против сборной Костанайской области команда ДЮСШ «Жастар» одержала победу со счетом 63:51.В последней встрече с баскетбольным клубом «Алматы» мангистауские баскетболисты снова уступили пять очков. Игра закончилась со счетом 76:71.Мангистаускую команду представили 12 игроков под руководством главного тренера Михаила Лоншакова и тренера Ярослава Качеровского. Это Валерий Симонов, Жанибек Джакауов, Александр Оразбеков, Шахмурат Саткеев, Нурбек Рахманов, Абдураим Керимов, Артем Рольгейзер, Никита Грибеньков, Сергей Однокоз, Артур Алиев, Магжан Сарсенгалиев и Михаил Барвинко.