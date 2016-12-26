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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 407

Сборная ДЮСШ «Жастар» из Актау заняла второе место на чемпионате Казахстана по баскетболу

Команда детско-юношеской спортивной школы «Жастар» стала серебряным призером чемпионата Казахстана по баскетболу среди спортсменов 2002 и 2003 годов рождения, который завершился сегодня, 26 декабря, в Щучинске. Об этом рассказал Александр Галиев, пресс-секретарь баскетбольного клуба «Каспий».

Команда ДЮСШ «Жастар»
В соревнованиях приняли участие девять мужских команд: ДЮСШ «Жастар», баскетбольный клуб «Алматы», «Барсы Атырау», а также сборные Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Алматинской и Костанайской областей.

Сборная ДЮСШ «Жастар» из Актау заняла второе место на чемпионате Казахстана по баскетболу


В первый игровой день команда ДЮСШ «Жастар» обыграла сборную Павлодарской области со счетом 82:34.

Вторая встреча прошла с командой из Южно-Казахстанской области. Мангистауские баскетболисты одержали победу со счетом 84:60.

В игре с баскетбольным клубом «Алматы» наши баскетболисты уступили пять очков. Счет встречи составил 79:74.

В матче против сборной Костанайской области команда ДЮСШ «Жастар» одержала победу со счетом 63:51.

В последней встрече с баскетбольным клубом «Алматы» мангистауские баскетболисты снова уступили пять очков. Игра закончилась со счетом 76:71.

Сборная ДЮСШ «Жастар» из Актау заняла второе место на чемпионате Казахстана по баскетболу


Мангистаускую команду представили 12 игроков под руководством главного тренера Михаила Лоншакова и тренера Ярослава Качеровского. Это Валерий Симонов, Жанибек Джакауов, Александр Оразбеков, Шахмурат Саткеев, Нурбек Рахманов, Абдураим Керимов, Артем Рольгейзер, Никита Грибеньков, Сергей Однокоз, Артур Алиев, Магжан Сарсенгалиев и Михаил Барвинко.

Сборная ДЮСШ «Жастар» из Актау заняла второе место на чемпионате Казахстана по баскетболу


- На протяжении шести дней чемпионата шла очень напряженная борьба между командами. Наши действительно показали очень хорошую игру и достойный результат. ДЮСШ «Жастар» стала основным конкурентом алматинцев за звание чемпионов в этом году. Их матч вызвал особый интерес. За оказанную поддержку благодарю Национальную Федерацию баскетбола Мангистауской области, - отметил Александр Галиев.


Сборная ДЮСШ «Жастар» из Актау заняла второе место на чемпионате Казахстана по баскетболу


Сборная ДЮСШ «Жастар» из Актау заняла второе место на чемпионате Казахстана по баскетболу


Фото предоставил Александр Галиев


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