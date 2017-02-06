В Актау чемпионский пояс «NFC West Kazakhstan» в фестивале боевых искусств взял атырауский боец Абылай Толеш

- Не каждый день выпадает такой шанс - выступить на фестивале боевых искусств. Настрой был боевой и только на победу. Страх бывает перед выходом на ринг, именно страх проиграть. Но когда выходишь на ринг, все проходит и чувствуешь себя, как рыба в воде. Сейчас буду готовиться на чемпионат Казахстана по рукопашному бою, который пройдет в Шымкенте с 21 по 23 февраля, - поделился Мансур Мимбулатов.

- Уверен был, что победа будет за мной. Готовился. В дальнейших планах - взять главный пояс NFC, - рассказал после боя Азамат Абилов.

- В целом бойцы показали хорошие бои. Конечно же, в весе до 84 килограммов за чемпионский пояс большая часть мангистауских бойцов проиграла. Тем не менее турнир помог выявить сильнейших. Запомнились бои между любителями, такими как, например, Мансура Мимбулатова, очень зрелищный и запоминающийся поединок. Хороший бой показал и Руслан Сариев. В финальной части в борьбе за пояс стоит отметить Абылая Толеш. Бойцам побольше упорных тренировок, выездных сборов и новых побед, - сказал Нурбек Карабалаев, почетный президент профессионально-спортивного клуба «Найза файтер» Актау.

- Бои проходили на высшем уровне, понравилась сама организация. Хотелось бы видеть бойцов не только из Казахстана. Мне лично понравилась финальная часть, очень красочная. Видно, что участники подошли с хорошей подготовкой и показали красивую борьбу, - поделился Максим Кенжеев, капитан команды «OkoloDoma» по баскетболу.

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Открытие нового споркомплекса «Батыр» состоялось 5 февраля 2017 года в 34А микрорайоне. В этот же день здесь прошел восьмой открытый областной фестиваль боевых единоборств NFC.Приветствовали бойцов: Сагындык Макеев, президент федерации ММА, смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга РК, и Айдар Махметов, чемпион мира по ММА и карате.Стартовал фестиваль с шести любительских поединков по пяти видам единоборств: грэпплингу, рукопашному бою, панкратиону, боевому самбо и жекпе-жек.В схватке по грэпплингу сошлись наш актауский боец клуба «Найза файтер» - 16-летний Фариз Абдалов (чемпион мира и Азии по панкратиону) и 17-летний воспитанник Бейнеуского клуба ММА (чемпион Казахстана по панкратиону). Весовая категоря 55 килограммов. В этой схватке Фариз работал на баллы, получил их за тейкдауны. Свою победу он связывает с упорными тренировками и работой своего тренера.Как говорит сам Фариз, когда выходишь на бой, только одна цель — победить.Следующая пара выступила по рукопашному бою в весовой категории 65 килограммов. На ринг вышли актауский рукопашник клуба «Жастар» Мансур Мимбулатов по прозвищу «Красавчик» и его соперник из Бейнеуского клуба ММА Шынгысхан Дуйсек — коротко «Чина». Победу по очкам одержал Мансур.Третья пара показала себя в любительском панкратионе. Это 18-летний Конысбай Раков, бейнеуский боец клуба ММА, и его ровесник - актауский воспитанник клуба «Найза файтер» Абу Нурболатты. Конысбай в дополнительное время уступил по очкам нашему файтеру.В четвертой схватке - грэпплинг - в весовой категории 70 килограмм противостояли друг другу Жанболат Закарин (чемпион Азии и Казахстана по джиу-джитсу) из Актау и Ержан Турганбаев, представитель бейнеуского клуба ММА (чемпион Казахстана по бразильскому джиу-джитсу). Разница в возрасте спортсменов - пять лет. Жанболат более молодой спортсмен. Ему недавно исполнилось 20 лет, Ержану - 25. В этом поединке с помощью болевого приема на руку Жанболат стал первым.По боевому самбо в весовой категории 57 килограммов сошлись бейнеуский боец клуба ММА Руслан «Суйек» Сариев и Нуркен «Адай» Домбаев - актауский воспитанник клуба «Жастар». Нуркен старше своего соперника на восемь лет. Сильнейшим в этой схватке оказался Руслан Сариев, показав хороший бой.В жекпе-жек шестой парой вышли актюбинский боец клуба «Еркынкуш» Мирас «Торткара» Улыкпанов и боец из Бейнеу Рауан «Рома» Жолдас. Весовая категория обоих - 70 килограммов. Единогласным решением судей победа закрепилась за Мирасом.В рамках гран-при в весовой категории до 84 килограммов за чемпионский пояс «NFC West Kazakhstan» прошли шесть боев по версии ММА.Первая пара: 28-летний Батыржан «Бачан» Байжанов (клуб «Арена» Актобе) и 34-летний Азамат «Найза» Абилов из актауского клуба «Найза файтер». В первом же раунде наш боец удушающим приемом обыграл актюбинца.Вторыми на ринге в весовой категории 84 килограмма выступили 21-летний Будабай «Кыпшак» Батырбаев (клуб «Мороз» Актобе) и 25-летний боец бейнеуского клуба ММА Еламан «Али» Муратов. Актюбинец во втором раунде добиванием выиграл у бейнеуского файтера.Очередная схватка 84 килограмма уральского 20-летнего бойца Саята «Рэмбо» Рамбай и 27-летнего Руслана «Руся» Джумагазиева из Жанаозена закончилась победой последнего. Он применил удушающий прием во втором раунде.В пятой схватке 22-летний актауский борец Шынгыс «Чина» Айтуган уступил атыраускому 25-летнему спортсмену Исатаю Темирову. Во втором раунде Исатай одолел его болевым приемом на руку. Бойцы выступали в весовой категории 84 килограмма.В предпоследней встрече в весовой категории 71 килограмм 20-летний атырауский борец Асланбек «Сарыжала» Таженов решением судей одержал верх над актауским борцом - 25-летним Серикбаем «Жауынгер» Ходжабаевым.Сильнейшим титулованным бойцом за чемпионский пояс «NFC West Kazakhstan» в весовой категории 62 килограмма стал 23-летний атырауский боец Абылай Толеш. В завершающей схватке болевым приемом он вырвал победу у актауского представителя клуба «Найза файтер» - 21-летнего Шукыра «Универсальный солдат» Сагынай.