Юные фигуристки Актау завоевали семь медалей на первенстве Актюбинской области

Ангелина Иванова (первый юношеский разряд)

Лаура Басарбай (первый юношеский разряд)

Мадина Оразалы (третий юношеский разряд).

В Актобе с 3 по 4 февраля прошло открытое первенстве области по фигурному катанию.В турнире приняли участие 48 спортсменок из Актау и Актюбинской области. Все девочки выступали по программе «Юный фигурист» в трех разрядах. Спортивную честь Актау защищали семь юных фигуристок во главе с тренером Ольгой Фильчевой.Три девочки привезли домой медали золотого отлива.Серебряными призерами стали Ясмин Беркалиева (второй юношеский разряд), Элен Пасенова (второй юношеский разряд ) и София Кривошеева (третий юношеский разряд).«Бронзу» команде принесла Аделия Айбасова (третий юношеский разряд).- Каждая спортсменка в своей категории выступила достойно. С соперницами наши девочки уже встречались на соревнованиях в Алматы и Караганде. Превосходство наших фигуристок признали не только зрители, но и соперники. Эти награды ведь не просто радость, но и стимул заниматься фигурным катанием дальше. Хотелось бы, чтобы руководство города обратило внимание на развитие зимних видов спорта в Актау. Когда в Актау проходила эстафеты огня Универсиады, было обидно, что наших фигуристок не пригласили. Руководство облспорта заявило, что в Актау нет фигурного катания. Мы же, со своей стороны, доказываем всем, что мы есть и добиваемся успехов, - говорит тренер ребят Ольга Фильчева.Впереди фигуристов ждет юношеский чемпионат Казахстана в Алматы, который пройдет с 20 по 24 февраля.