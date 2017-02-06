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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 355

Юные фигуристки Актау завоевали семь медалей на первенстве Актюбинской области

Актауские фигуристки завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на открытом первенстве Актюбинской области. Об этом рассказала тренер по фигурному катанию Ольга Фильчева.

Тренер Ольга Фильчева со своими юными подопечными. Фото автора
В Актобе с 3 по 4 февраля прошло открытое первенстве области по фигурному катанию.

В турнире приняли участие 48 спортсменок из Актау и Актюбинской области. Все девочки выступали по программе «Юный фигурист» в трех разрядах. Спортивную честь Актау защищали семь юных фигуристок во главе с тренером Ольгой Фильчевой.

Три девочки привезли домой медали золотого отлива.

Юные фигуристки Актау завоевали семь медалей на первенстве Актюбинской области

Ангелина Иванова (первый юношеский разряд)


Юные фигуристки Актау завоевали семь медалей на первенстве Актюбинской области

Лаура Басарбай (первый юношеский разряд)


Юные фигуристки Актау завоевали семь медалей на первенстве Актюбинской области

Мадина Оразалы (третий юношеский разряд).


Серебряными призерами стали Ясмин Беркалиева (второй юношеский разряд), Элен Пасенова (второй юношеский разряд ) и София Кривошеева (третий юношеский разряд).

«Бронзу» команде принесла Аделия Айбасова (третий юношеский разряд).

- Каждая спортсменка в своей категории выступила достойно. С соперницами наши девочки уже встречались на соревнованиях в Алматы и Караганде. Превосходство наших фигуристок признали не только зрители, но и соперники. Эти награды ведь не просто радость, но и стимул заниматься фигурным катанием дальше. Хотелось бы, чтобы руководство города обратило внимание на развитие зимних видов спорта в Актау. Когда в Актау проходила эстафеты огня Универсиады, было обидно, что наших фигуристок не пригласили. Руководство облспорта заявило, что в Актау нет фигурного катания. Мы же, со своей стороны, доказываем всем, что мы есть и добиваемся успехов, - говорит тренер ребят Ольга Фильчева.

Впереди фигуристов ждет юношеский чемпионат Казахстана в Алматы, который пройдет с 20 по 24 февраля.


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Комментарии ( 1 )

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сембай (Посетители) Сегодня, 17:21
Хвала тренеру! Дети молодцы! Не останавливайтесь, дальнейшего успеха ВАМ!!!! Только со стороны облспорта должного внимания не хватает всем федерациям. Я думаю, что облспорт в своем репертуаре: расходы по проезду и проживанию, опять на родителях наверное. Про костюмы и инвентарь можно и не говорить unsmile
 
 

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