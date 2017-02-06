Юные фигуристки Актау завоевали семь медалей на первенстве Актюбинской области

Тренер Ольга Фильчева со своими юными подопечными. Фото автора
В Актобе с 3 по 4 февраля прошло открытое первенстве области по фигурному катанию.
В турнире приняли участие 48 спортсменок из Актау и Актюбинской области. Все девочки выступали по программе «Юный фигурист» в трех разрядах. Спортивную честь Актау защищали семь юных фигуристок во главе с тренером Ольгой Фильчевой.
Три девочки привезли домой медали золотого отлива.
Серебряными призерами стали Ясмин Беркалиева (второй юношеский разряд), Элен Пасенова (второй юношеский разряд ) и София Кривошеева (третий юношеский разряд).
«Бронзу» команде принесла Аделия Айбасова (третий юношеский разряд).
- Каждая спортсменка в своей категории выступила достойно. С соперницами наши девочки уже встречались на соревнованиях в Алматы и Караганде. Превосходство наших фигуристок признали не только зрители, но и соперники. Эти награды ведь не просто радость, но и стимул заниматься фигурным катанием дальше. Хотелось бы, чтобы руководство города обратило внимание на развитие зимних видов спорта в Актау. Когда в Актау проходила эстафеты огня Универсиады, было обидно, что наших фигуристок не пригласили. Руководство облспорта заявило, что в Актау нет фигурного катания. Мы же, со своей стороны, доказываем всем, что мы есть и добиваемся успехов, - говорит тренер ребят Ольга Фильчева.
Впереди фигуристов ждет юношеский чемпионат Казахстана в Алматы, который пройдет с 20 по 24 февраля.
В турнире приняли участие 48 спортсменок из Актау и Актюбинской области. Все девочки выступали по программе «Юный фигурист» в трех разрядах. Спортивную честь Актау защищали семь юных фигуристок во главе с тренером Ольгой Фильчевой.
Три девочки привезли домой медали золотого отлива.
Ангелина Иванова (первый юношеский разряд)
Лаура Басарбай (первый юношеский разряд)
Мадина Оразалы (третий юношеский разряд).
Серебряными призерами стали Ясмин Беркалиева (второй юношеский разряд), Элен Пасенова (второй юношеский разряд ) и София Кривошеева (третий юношеский разряд).
«Бронзу» команде принесла Аделия Айбасова (третий юношеский разряд).
- Каждая спортсменка в своей категории выступила достойно. С соперницами наши девочки уже встречались на соревнованиях в Алматы и Караганде. Превосходство наших фигуристок признали не только зрители, но и соперники. Эти награды ведь не просто радость, но и стимул заниматься фигурным катанием дальше. Хотелось бы, чтобы руководство города обратило внимание на развитие зимних видов спорта в Актау. Когда в Актау проходила эстафеты огня Универсиады, было обидно, что наших фигуристок не пригласили. Руководство облспорта заявило, что в Актау нет фигурного катания. Мы же, со своей стороны, доказываем всем, что мы есть и добиваемся успехов, - говорит тренер ребят Ольга Фильчева.
Впереди фигуристов ждет юношеский чемпионат Казахстана в Алматы, который пройдет с 20 по 24 февраля.