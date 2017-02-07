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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:00

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Мангистауские дзюдоисты завоевали бронзовые медали на чемпионате Республики Казахстан по дзюдо

Нурбек Куанышулы из Актау и Сандигуль Аманкосова из Тупкараганского района стали обладателями бронзовых наград на чемпионате Республики по дзюдо среди молодежи. Соревнования проходили в Таразе с 3 по 5 февраля.

На пьедестале почета Нурбек Куанышулы (справа). Фото предоставлено ДЮСШ "Жастар"
В чемпионате РК в Таразе приняли участие 640 спортсменов из Астаны, Алматы и 14 областей республики.

Воспитанник ДЮСШ «Жастар» Нурбек Куанышулы выступал в весовой категории 60 килограммов.

- Во второй день соревнований Нурбек сумел побороть соперников из Кызылорды, Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской области и Актобе. В решающем поединке Нурбек уступил атлету из Жамбыла и стал бронзовым призером чемпионата, - рассказал Жомарт Кобланов, тренер ДЮСШ «Жастар».

В 2016 году актауский дзюдоист стал обладателем серебряной медали на республиканских соревнованиях по дзюдо в Талдыкоргане. На республиканских соревнованиях по самбо, также прошедших в Талдыкоргане, Нурбек завоевал золото. Стал серебряным призером в международных играх «Дети Азии» в Якутии.

Сейчас воспитанник акауской школы продолжает учебу в Алматинском спортивном интернате.

Сандигуль Аманкосова, выступавшая в весовой категории 63 килограмма, и Нурбек Куанышулы получили путевки на чемпионат Азии и чемпионат мира, которые пройдут в этом году.


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:19
Нұрбек және Сәндігүл құтты болсын. Еңбектерің жемісін беріп жатыр, келешекте сәттілік тілеймін...
 
 

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