Мангистауские дзюдоисты завоевали бронзовые медали на чемпионате Республики Казахстан по дзюдо

На пьедестале почета Нурбек Куанышулы (справа). Фото предоставлено ДЮСШ "Жастар"

В чемпионате РК в Таразе приняли участие 640 спортсменов из Астаны, Алматы и 14 областей республики.



Воспитанник ДЮСШ «Жастар» Нурбек Куанышулы выступал в весовой категории 60 килограммов.



- Во второй день соревнований Нурбек сумел побороть соперников из Кызылорды, Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской области и Актобе. В решающем поединке Нурбек уступил атлету из Жамбыла и стал бронзовым призером чемпионата, - рассказал Жомарт Кобланов, тренер ДЮСШ «Жастар».



В 2016 году актауский дзюдоист стал обладателем серебряной медали на республиканских соревнованиях по дзюдо в Талдыкоргане. На республиканских соревнованиях по самбо, также прошедших в Талдыкоргане, Нурбек завоевал золото. Стал серебряным призером в международных играх «Дети Азии» в Якутии.



Сейчас воспитанник акауской школы продолжает учебу в Алматинском спортивном интернате.



Сандигуль Аманкосова, выступавшая в весовой категории 63 килограмма, и Нурбек Куанышулы получили путевки на чемпионат Азии и чемпионат мира, которые пройдут в этом году.