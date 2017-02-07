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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:55

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Мангистауские самбисты стали чемпионами республиканского турнира

На республиканском турнире по самбо среди спортсменов 2005-2008 годов рождения мангистауские самбисты завоевали три золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей. Турнир, посвященный памяти мастеров спорта В.Попова и В.Бабенко, проходил с 4 по 6 февраля в Костанае.

Ерлан Сериков со своими воспитанниками - чемпионами турнира. Фото предоставлено ДЮСШ "Жастар"
За чемпионский титул боролись 390 спортсменов из всех областей республики.

«Золото» на турнире завоевали Мейрамбек Алдаберген, Нурсат Галымбекулы и Сайфедин Кенжебай. Серебряными призерами стали Айберген Кыдыргалиулы, Кыдырбакыт Онгарбай и Елтай Бухар. Звание бронзовых призеров присуждено Нурбакыту Есенгелды, Габиту Расулхану, Абылаю Кабиденову, Бекету Алдияру, Акалмасу Мурату, Сагынышу Куанышулы и Рысбеку Ескендиру.

- Мейрамбек одержал уверенную победу над борцами из Атырау, Костаная и Актобе. В финальной схватке с костанайским атлетом одержал победу со результатом 8:0. На счету у нашего воспитанника – чемпионский титул международного турнира по дзюдо в Баку, звание серебряного призера республиканского турнира по дзюдо в Уральске и международного турнира, посвященного батыру Ер Косаю. Кроме этого, в копилке его побед – «бронза» на международном турнире в Грузии. В общей сложности наши спортсмены завоевали на турнире 13 медалей, - поделился Ерлан Сериков, тренер ДЮСШ «Жастар».

Среди призеров турнира – воспитанники спортивного интерната «Жынгылды», которых подготовил тренер Берик Жумагалиев.


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