Мангистауские самбисты стали чемпионами республиканского турнира

Ерлан Сериков со своими воспитанниками - чемпионами турнира. Фото предоставлено ДЮСШ "Жастар"

За чемпионский титул боролись 390 спортсменов из всех областей республики.



«Золото» на турнире завоевали Мейрамбек Алдаберген, Нурсат Галымбекулы и Сайфедин Кенжебай. Серебряными призерами стали Айберген Кыдыргалиулы, Кыдырбакыт Онгарбай и Елтай Бухар. Звание бронзовых призеров присуждено Нурбакыту Есенгелды, Габиту Расулхану, Абылаю Кабиденову, Бекету Алдияру, Акалмасу Мурату, Сагынышу Куанышулы и Рысбеку Ескендиру.



- Мейрамбек одержал уверенную победу над борцами из Атырау, Костаная и Актобе. В финальной схватке с костанайским атлетом одержал победу со результатом 8:0. На счету у нашего воспитанника – чемпионский титул международного турнира по дзюдо в Баку, звание серебряного призера республиканского турнира по дзюдо в Уральске и международного турнира, посвященного батыру Ер Косаю. Кроме этого, в копилке его побед – «бронза» на международном турнире в Грузии. В общей сложности наши спортсмены завоевали на турнире 13 медалей, - поделился Ерлан Сериков, тренер ДЮСШ «Жастар».



Среди призеров турнира – воспитанники спортивного интерната «Жынгылды», которых подготовил тренер Берик Жумагалиев.