Сейчас на сайте
2596
объявлений
  • продам Щиток приборов за 15 000 тенге
  • продам Накладки под ручки дверей за 2 500 тенге
  • продам АКПП за 99 000 тенге
  • продам Коробку за 30 000 тенге
  • продам Запчасти и агрегаты на заказ за 999 тенге
  • продам Кузовные части за 10 000 тенге
  • продам Жидкий травертин в наличии за 1 600 тенге
 

 
Пятница, 10 Февраля
-7...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.96 KZT
  • €1 = 346.57 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 260

Дзюдоисты из Мангистау завоевали девять медалей на международном турнире в Баку

В активе воспитанников ДЮСШ «Жастар» две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Об этом сообщил Асхат Хапанов, тренер ДЮСШ «Жастар».

Фото предоставлено ДЮСШ "Жастар"
Золотые медали соревнований завоевали Торекен Кобыланов, выступивший в весовой категории 55 килограммов, и Жасулан Асанов в категории 60 килограммов.

Серебряными призерами соревнований стали Куанышбек Комеков (весовая категория 35 килограммов), Ержигит Тажимурат (38 килограммов), Нурлыбек Садыков (вес 42 килограмма), Дарын Аймуратов (весовая категория 55 килограммов) и Амир Алдабергенов (категория 90 килограммов).

Бронзовые медали завоевали Талгат Климов (категория 42 килограммов) и Жандос Сагынгалиев (категория 60 килограммов).

- Все девять воспитанников нашей школы, отобранные для участия в соревнованиях, смогли достичь отличных результатов. Для турнира международного уровня – это большой успех. Ребята поучаствовали и в учебно-тренировочных сборах, что стало одним из этапов подготовки к чемпионату Казахстана, - поделился Асхат Хапанов.

Международный турнир по дзюдо прошел в Баку 8 января. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов 2002-2004 года рождения. Дзюдоисты выступили в 12 весовых категориях.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика