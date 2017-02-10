Дзюдоисты из Мангистау завоевали девять медалей на международном турнире в Баку

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Золотые медали соревнований завоевали Торекен Кобыланов, выступивший в весовой категории 55 килограммов, и Жасулан Асанов в категории 60 килограммов.



Серебряными призерами соревнований стали Куанышбек Комеков (весовая категория 35 килограммов), Ержигит Тажимурат (38 килограммов), Нурлыбек Садыков (вес 42 килограмма), Дарын Аймуратов (весовая категория 55 килограммов) и Амир Алдабергенов (категория 90 килограммов).



Бронзовые медали завоевали Талгат Климов (категория 42 килограммов) и Жандос Сагынгалиев (категория 60 килограммов).



- Все девять воспитанников нашей школы, отобранные для участия в соревнованиях, смогли достичь отличных результатов. Для турнира международного уровня – это большой успех. Ребята поучаствовали и в учебно-тренировочных сборах, что стало одним из этапов подготовки к чемпионату Казахстана, - поделился Асхат Хапанов.



Международный турнир по дзюдо прошел в Баку 8 января. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов 2002-2004 года рождения. Дзюдоисты выступили в 12 весовых категориях.