Ерик Альжанов из Актау завоевал золотую медаль на международном турнире по боксу в Венгрии

Награждение победителей

Ерик Альжанов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, одержал верх над соперниками из Белоруссии, Китая и Турции. В финале боксер одолел спортсмена из России и стал победителем международного турнира.- Я доволен выступлением, тщательно готовился и настраивался на победу. Соперники были сильные, бои сложные. Но у меня было большое желание победить. Впереди у меня есть цель - попасть на чемпионат Азии и на чемпионат мира, - сказал Ерик Альжанов.Международный турнир по боксу «Мемориал Иштвана Боская» завершился в минувшие выходные в городе Дебрецен (Венгрия). В соревнованиях приняли участие более 160 боксеров из 20 стран.Ерик Альжанов вошел в состав национальной сборной Казахстана, которая была сформирована по итогам чемпионата страны в Павлодаре. Ерик - серебряный призер чемпионата Казахстана 2012, 2015 и 2016 годов, обладатель Кубка Казахстанской федерации бокса 2012 и 2016 годов в составе сборной Мангистауской области.