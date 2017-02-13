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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:35

Просмотров: 731

Ерик Альжанов из Актау завоевал золотую медаль на международном турнире по боксу в Венгрии

Боксер из Актау победил в четырех схватках и стал обладателем золотой медали международных соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Ерик Альжанов и тренер Марат Джакиев
Ерик Альжанов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, одержал верх над соперниками из Белоруссии, Китая и Турции. В финале боксер одолел спортсмена из России и стал победителем международного турнира.

- Я доволен выступлением, тщательно готовился и настраивался на победу. Соперники были сильные, бои сложные. Но у меня было большое желание победить. Впереди у меня есть цель - попасть на чемпионат Азии и на чемпионат мира, - сказал Ерик Альжанов.

Международный турнир по боксу «Мемориал Иштвана Боская» завершился в минувшие выходные в городе Дебрецен (Венгрия). В соревнованиях приняли участие более 160 боксеров из 20 стран.

Ерик Альжанов вошел в состав национальной сборной Казахстана, которая была сформирована по итогам чемпионата страны в Павлодаре. Ерик - серебряный призер чемпионата Казахстана 2012, 2015 и 2016 годов, обладатель Кубка Казахстанской федерации бокса 2012 и 2016 годов в составе сборной Мангистауской области.

Ерик Альжанов из Актау завоевал золотую медаль на международном турнире по боксу в Венгрии

Награждение победителей


Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:47
Ерік бауырым, жарайсың bravo Еңбегің жемісін берді. Мажарстан елін бір төңкеріп келдің-ау...
 
 

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