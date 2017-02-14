Спортсменки из Актау завоевали две медали на республиканском турнире по вольной борьбе в Костанае

Награждение победителей

Марал Танибергенова стала серебряным призером соревнований в весовой категории 38 килограммов. Сабина Кайбуллаева, выступающая в этой же весовой категории, завоевала бронзовую медаль турнира.- Марал, одержав убедительную победу над тремя соперницами, вышла в финал. Но в схватке за первое место уступила сопернице из Костаная и заняла второе место. Хочется отметить, что Марал впервые выступала в новой для себя весовой категории. Сабина Кайбуллаева также показала упорную и неуступчивую борьбу. Но, к сожалению, до финала не смогла дотянуть, заняв третье место. Было много серьезных соперниц. Впереди девушек ждет подготовка к чемпионату Казахстана, который пройдет в марте, - рассказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения завершился 11 февраля в Костанае. В соревнованиях приняли участие 670 борцов из Казахстана и Якутии. Турнир посвятили Петру Матущаку, основателю вольной борьбы в Казахстане.Спортсменки выражают благодарность управлению спорта Мангистауской области и тренерам - Александру Мухалеву, Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.