Приглашенные из Америки спортсмены баскетбольного клуба «Каспий» проведут мастер-класс по изучению английского в игровом формате

Игроки БК «Каспий», которые проведут мастер-класс для детей в Актау

Брэндон Грэхэм и Шон Хилл, которые вошли в состав игроков баскетбольного клуба «Каспий», проведут мастер-классы для всех желающих научиться играть в баскетбол и освоить английский язык. Поделятся опытом спортсмены 19 февраля в 13:00 в средней школе №9, расположенной в 7 микрорайоне Актау. Вход для всех желающих свободный, возраст неограничен.



- Эти ребята недавно пополнили состав клуба, они впервые в Казахстане, им здесь все очень нравится. Они очень общительные, молодые, хотят делиться опытом, поэтому мы подумали, как совместить приятное с полезным. Решили организовать открытый мастер-класс «Учим английский, играя в баскетбол», который пройдет совместно со школой английского языка «Eti». Все, кто придет на мастер-класс, смогут не только познакомиться с новыми участниками баскетбольного клуба и увидеть профессионалов, которые защищают честь нашего города, но и смогут выучить несколько слов на английском, связанных с баскетболом и со спортом. Я надеюсь, что дети, даже если они не знают английский, смогут за час тренировок запомнить, как минимум, 10 слов, но главное - у них будет возможность потренироваться с профессионалами, - отметил Самсон Аракелян.



Директор баскетбольного клуба «Каспий» сообщил, что прийти могут даже те, кто никогда не держал в руках мяч и совсем не знаком с баскетболом.



- Нам хочется, что когда БК «Каспий» находится в городе, спортсмены могли как можно больше встречаться с детьми и подростками, которым этот вид спорта интересен, и увлекать их этой игрой, потому что, когда я будучи ребенком встречался с профессиональными спортсменами, для меня это была огромная мотивация. Приглашаю всех к нам на мастер-класс. Зал у нас большой, берите с собой форму и даже если не хотите заниматься, приходите просто пообщаться и сфотографироваться с нашими спортсменами, - сообщил Самсон Аракелян.



Фото предоставлено клубом «Каспий», видео Рашида Исмагилова