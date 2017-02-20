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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:39

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Баскетбольный клуб «Каспий» проведет две игры против «Барсов» из Атырау

Встреча команд пройдет в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд. Жителей Актау приглашают поддержать игроков «Каспия».

Баскетболисты «Каспия». Фото предоставлено клубом
Игры пройдут 21 и 22 февраля в спортивном комплексе «Батыр», расположенном в 34«А» микрорайоне. Для болельщиков организуют транспорт.

- Мы приглашаем всех жителей Актау, болельщиков баскетбольного клуба «Каспий» поддержать команду и посмотреть на обновленный состав «Каспия». Впервые мы будем проводить игры в спорткомплексе «Батыр». Постараемся, чтобы болельщикам было удобно и интересно. А поскольку спорткомплекс расположен в новой части города, мы решили организовать автобус, который будет отходить в дни игр в 18:00 с парковки у «Казкоммерцбанка» в 5 микрорайоне, - отметил Самсон Аракелян, директор клуба «Каспий».

В сезоне, который стартовал осенью 2016 года, руководство баскетбольного клуба, как рассказал Самсон Аракелян, приняло решение отказаться от легионеров, чтобы дать возможность развиваться воспитанникам мангистауской школы баскетбола.

- Это мой первый сезон в качестве директора баскетбольного клуба «Каспий» и я принял решение играть без легионеров. На это было несколько причин. Одна из них - сэкономить деньги, чтобы и наша молодежная команда могла играть. Подписав в прошлом году контракты с легионерами, мы могли бы остаться без средств для содержания второй команды. Для молодежи это был бы критический момент. И мы понимали, что если сейчас потеряем игроков, то на замену им никто не придет. Образуется трех-четырехлетний провал в развитии баскетбола в регионе. Посоветовавшись с тренерами, руководством управления спорта, мы приняли решение, что в начале сезона играем только с казахстанскими игроками. Конечно, я понимал всю ответственность - скорее всего мы не будем выигрывать. В командах наших соперников - игроки топового уровня с большими зарплатами. Состязаться с ними очень сложно. Так и получилось: на данный момент «Каспий» не смог одержать ни одной победы. Но вторая причина, почему я принял такое решение - когда в команде есть легионеры, то казахстанские баскетболисты сидят в запасе. Без практики они не прогрессируют, к сожалению, - говорит Самсон Аракелян.

К концу сезона двух игроков из Америки баскетбольный клуб «Каспий» все же пригласил. Увидеть, как они «сыгрались» с командой, можно будет на ближайших играх.

- Мы подходим к плей-офф, и это как раз то время, когда клубы получают бюджет, могут и должны усиливать команды. Поработав с западными игроками, мы выбрали двух баскетболистов для пополнения нашей сборной. Оба они уроженцы США, очень перспективные ребята. И то, чего нам не хватало, эти игроки в нашу команду привнесли, - сообщил Самсон Аракелян.

Игры баскетбольного клуба «Каспий» против команды «Барсы» из Атырау пройдут 21 и 22 февраля в 19:00 в спортивном комплексе «Батыр» в 34«А» микрорайоне. Автобус для болельщиков отъезжает в 18:00 с парковки у здания «Казкоммерцбанк» в 5 микрорайоне Актау.

Баскетбольный клуб «Каспий» проведет две игры против «Барсов» из Атырау


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