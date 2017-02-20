Баскетбольный клуб «Каспий» проведет две игры против «Барсов» из Атырау

Игры пройдут 21 и 22 февраля в спортивном комплексе «Батыр», расположенном в 34«А» микрорайоне. Для болельщиков организуют транспорт.- Мы приглашаем всех жителей Актау, болельщиков баскетбольного клуба «Каспий» поддержать команду и посмотреть на обновленный состав «Каспия». Впервые мы будем проводить игры в спорткомплексе «Батыр». Постараемся, чтобы болельщикам было удобно и интересно. А поскольку спорткомплекс расположен в новой части города, мы решили организовать автобус, который будет отходить в дни игр в 18:00 с парковки у «Казкоммерцбанка» в 5 микрорайоне, - отметил Самсон Аракелян, директор клуба «Каспий».В сезоне, который стартовал осенью 2016 года, руководство баскетбольного клуба, как рассказал Самсон Аракелян, приняло решение отказаться от легионеров, чтобы дать возможность развиваться воспитанникам мангистауской школы баскетбола.- Это мой первый сезон в качестве директора баскетбольного клуба «Каспий» и я принял решение играть без легионеров. На это было несколько причин. Одна из них - сэкономить деньги, чтобы и наша молодежная команда могла играть. Подписав в прошлом году контракты с легионерами, мы могли бы остаться без средств для содержания второй команды. Для молодежи это был бы критический момент. И мы понимали, что если сейчас потеряем игроков, то на замену им никто не придет. Образуется трех-четырехлетний провал в развитии баскетбола в регионе. Посоветовавшись с тренерами, руководством управления спорта, мы приняли решение, что в начале сезона играем только с казахстанскими игроками. Конечно, я понимал всю ответственность - скорее всего мы не будем выигрывать. В командах наших соперников - игроки топового уровня с большими зарплатами. Состязаться с ними очень сложно. Так и получилось: на данный момент «Каспий» не смог одержать ни одной победы. Но вторая причина, почему я принял такое решение - когда в команде есть легионеры, то казахстанские баскетболисты сидят в запасе. Без практики они не прогрессируют, к сожалению, - говорит Самсон Аракелян.К концу сезона двух игроков из Америки баскетбольный клуб «Каспий» все же пригласил. Увидеть, как они «сыгрались» с командой, можно будет на ближайших играх.- Мы подходим к плей-офф, и это как раз то время, когда клубы получают бюджет, могут и должны усиливать команды. Поработав с западными игроками, мы выбрали двух баскетболистов для пополнения нашей сборной. Оба они уроженцы США, очень перспективные ребята. И то, чего нам не хватало, эти игроки в нашу команду привнесли, - сообщил Самсон Аракелян.