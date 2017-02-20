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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:39

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Сборная Мангистау по гиревому спорту и армрестлингу завоевала три медали на чемпионате Казахстана

Воспитанники федерации гиревого спорта и армрестлинга Мангистауской области завоевали одну серебряную и две бронзовые медали. Рухани Мустафа из Актау признан лучшим рефери соревнований.

Призеры чемпионата Казахстана. Фото предоставлено спортсменами
Серебряным призером в весовой категории до 78 килограммов стал Абзал Базарбаев. «Бронзу» соревнований завоевали Нуркен Айткали (весовая категория более 78 килограммов) и Роман Жомарт (категория до 95 килограммов).

Самый молодой судья турнира, восьмиклассник Рухани Мустафа из Актау, признан лучшим рефери.

- Это отличный результат для Мангистау. Ребята проявили свое умение, стойкость и твердую волю к победе. Радует, что в Актау данный вид спорта набирает обороты и молодежь тянется в секции заниматься. Впереди у ребят много планов и покорение новых вершин. Их ждет чемпионат Азии, - сказал Роман Исламгалиев, президент федерации гиревого спорта и армрестлинга Мангистауской области.

Чемпионат Казахстана по гиревому спорту и армрестлингу завершился 17 февраля в Шымкенте. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов.

Мангистаускую область представили 28 спортсменов из Актау, Жанаозена, Курыка и Шетпе.

Спортсмены выражают благодарность руководству управления физической культуры и спорта Мангистауской области.


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