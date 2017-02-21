Второе общекомандное место заняли дзюдоисты из Мангистау на республиканском турнире в Астане

Награждение победителей. Фото предоставлено участниками соревнований

Золотые медали завоевали дзюдоисты из спортивного зала «Шогы батыр» Диас Жолдыбаев (весовая категория до 32 килограммов) и Мейрамбек Дарябай (категория до 35 килограммов). Ребята одержали победу в пяти схватках.



Медали серебряного отлива завоевали Диас Абыл в весе 29 килограммов («Шогы батыр») и воспитанник спортивного зала «Волна» Мурат Бернияз, выступавший в весовой категории до 38 килограммов.



Третье место завоевали Бекслан Нурланулы в весе до 29 килограммов (Тущыкудык) и Айдын Шукурбек в весе до 27 килограммов (Тельман).



- Итого у нашей сборной шесть медалей. Это отличный результат для наших спортсменов. Задачей наших мангистауских ребят было выложиться максимально. И у них все получилось. Будем дальше развивать дзюдо в Мангистау, участвовать в различных соревнованиях, стремиться к вершине Олимпа и с нетерпением ждать очередного турнира, - сказал Пернехан Тулепов, старший юношеский тренер по дзюдо Мангистауской области.



Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2005-2007 годов рождения прошел в Астане с 17 по 19 февраля. За звание чемпиона боролись 800 спортсменов из Казахстана, России, Белоруссии и Кыргызстана.



Первое общекомандное место завоевали хозяева ковра - дзюдоисты из Астаны. Второе заняли борцы из Мангистауской области. Третье место разделили между собой борцы из Алматинской и Кызылординской областей.