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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:58

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Второе общекомандное место заняли дзюдоисты из Мангистау на республиканском турнире в Астане

Спортсмены завоевали шесть медалей и второе общекомандное место, уступив столичным дзюдоистам.

Награждение победителей. Фото предоставлено участниками соревнований
Золотые медали завоевали дзюдоисты из спортивного зала «Шогы батыр» Диас Жолдыбаев (весовая категория до 32 килограммов) и Мейрамбек Дарябай (категория до 35 килограммов). Ребята одержали победу в пяти схватках.

Медали серебряного отлива завоевали Диас Абыл в весе 29 килограммов («Шогы батыр») и воспитанник спортивного зала «Волна» Мурат Бернияз, выступавший в весовой категории до 38 килограммов.

Третье место завоевали Бекслан Нурланулы в весе до 29 килограммов (Тущыкудык) и Айдын Шукурбек в весе до 27 килограммов (Тельман).

- Итого у нашей сборной шесть медалей. Это отличный результат для наших спортсменов. Задачей наших мангистауских ребят было выложиться максимально. И у них все получилось. Будем дальше развивать дзюдо в Мангистау, участвовать в различных соревнованиях, стремиться к вершине Олимпа и с нетерпением ждать очередного турнира, - сказал Пернехан Тулепов, старший юношеский тренер по дзюдо Мангистауской области.

Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2005-2007 годов рождения прошел в Астане с 17 по 19 февраля. За звание чемпиона боролись 800 спортсменов из Казахстана, России, Белоруссии и Кыргызстана.

Первое общекомандное место завоевали хозяева ковра - дзюдоисты из Астаны. Второе заняли борцы из Мангистауской области. Третье место разделили между собой борцы из Алматинской и Кызылординской областей.


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