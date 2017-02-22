Восемь медалей привезли мангистауские самбисты с чемпионата республики

Победители и призеры чемпионата РК. Фото предоставлено ДЮСШ "Жастар"

Чемпионами по боевому самбо стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Жастар» Балнур Аппазова в весе 48 килограммов, Нуркен Домбаев, весовая категория 52 килограмма, Руслан Сариев, выступавший в весе 57 килограммов, и Айболат Муратулы, +100 килограммов.



Нурсая Отеп стала серебряной медалисткой чемпионата в весе 80 килограммов.



«Бронза» досталась Гайсе Калмуханову в весовой категории +100 килограммов, Зине Хасан, выступавшей в весе 52 килограмма, и Эльмире Хасан в весе 68 килограммов.



- Из 22 наших спортсменов восемь завоевали награды — это неплохой результат для Асхата Хапанова, подготовившего к чемпионату и турниру мужскую часть команды, а также для Гайсы Калмуханова, тренировавшего женскую половину команды. Победители и призеры чемпионата будут защищать честь области и страны на ближайших чемпионатах Азии и мира, - рассказал Берик Жумагалиев.



В чемпионате республики среди юниоров приняли участие 180 атлетов из Астаны и Алматы, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.