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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:48

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Баскетбольный клуб «Каспий» одержал первую победу в чемпионате Казахстана

Первую в текущем сезоне победу баскетболисты «Каспия» одержали над командой «Барсы Атырау» со счетом 86:80. О проведенных в Актау играх в рамках XXV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги рассказал Александр Галиев, пресс-секретарь баскетбольного клуба «Каспий».

Шон Хилл в нападении
Баскетбольный клуб «Каспий» в обновленном составе провел в Актау две игры против представителей Атырау.

В первом матче, который прошел 21 февраля, Михаил Карпенко, главный тренер «Каспия», выпустил на площадку Шона Хилла - приглашенного игрока из США.

- С первых минут наша команда показала отличный натиск. Игроки не только хорошо защищались, но и активно работали под кольцом «Барсов», которым все-таки удалось оказаться впереди к концу первого периода. Во втором периоде наша команда быстро наверстала разницу в счете, затем оторвались на шесть очков перед большим перерывом. В первые минуты второй половины матча «Каспий» смог оторваться более чем на десять очков. Четвертый период матча выдался самым зрелищным. «Барсы Атырау» за четыре минуты до конца встречи сравняли счет - 73:73. Но уже к концу матча наши баскетболисты смогли оторваться от соперника на шесть очков. Это первая победа команды «Каспий» в сезоне, - поделился Александр Галиев.


Счет первой встречи составил 86:80 (12:15, 26:17, 21:23, 27:25) в пользу баскетбольного клуба «Каспий». Самым результативным игроком «Каспия», как рассказали в пресс-службе клуба, стал Шон Хилл, набравший 32 очка. Отличились Азим Ягодкин, который принес команде 15 очков, и Роман Марчук с результатом 12 очков.

- Сегодня был мой дебют. Я думал, что игра будет хорошей, а она оказалась просто замечательной. Здесь очень много людей, много шума. Это радует. Я чувствовал поддержку и благодарен каждому болельщику, Спасибо, что приняли меня так душевно, - поделился своими впечатлениями Шон Хилл, разыгрывающий защитник «Каспий».


Во второй встрече, которая прошла 22 февраля, баскетболисты из Актау уступили команде «Барсы Атырау».

- В первый период преимущество было у игроков «Каспий», но позже атырауские игроки сравняли счет. На первых минутах второй десятиминутки команде из Атырау удалось оторваться на 10 очков. В последней игровой четверти наша команда пыталась реализовать все атаки, но сократить большой отрыв «Барсов» не удалось. Атырауская команда одержала победу, - рассказал Александр Галиев.

Встреча закончилась победой «Барсов Атырау» - 83:63 (24:18, 22:17, 13:5, 24:23).

Самым результативным игроком стал капитан «Каспия» Азим Ягодкин. На его счету 21 очко. Виталий Лапченко набрал 10 очков. Завершил тройку лидеров Грэхэм Брэндон, набравший девять очков.

- Игра сложилась не так, как мы хотели. Ребята немного нервничали: давно не играли в родных стенах, новый зал, новые игроки. Лучшие отрезки в нашем исполнении — это середина второй четверти и начало третьей. Нам есть над чем работать. Мы обязательно сделаем выводы, чтобы в дальнейшем показать более качественный баскетбол, - отметил Михаил Карпенко, главный тренер команды.




Фото Вадима Крючкова


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Баскетбольный клуб «Каспий» одержал первую победу в чемпионате Казахстана по баскетболу


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