Четыре медали завоевали спортсмены из Мангистау на республиканском турнире по казакша курес

Финальная борьба. Фото предоставлено Жамбылом Бисенкуловым
«Серебро» команде принесли Даулет Бисенкулы, выступавший в весовой категории до 46 килограммов, и Канат Кулбергенов в весе до 50 килограммов.
Бронзовыми призерами стали Досан Тайшыбек в весе 26 килограммов и Сайлау Сырлыбай в весе до 38 килограммов.
- Казакша курес - это древняя национальная борьба казахов. Ранее в казакша курес не было ни возрастных, ни весовых ограничений. Сейчас есть свои правила. Этот вид спорта в Мангистау развивается очень активно. Казакша курес был выбран для состязаний не только как один из увлекательных видов спорта, но и из уважения к традициям. Что касается турнира, то хочу отметить, ребята отлично проявили себя. Соревнования показали, что у нас растет целая плеяда талантливых спортсменов, которая еще проявит себя на мировых первенствах, - сказал Жамбыл Бисенкулов, методист спортивного зала «Шогы батыр».
Республиканский турнир по казакша курес среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения завершился в Атырау 21 февраля. Звание лучшего оспаривали более 150 палуанов.
Спортсмены и родители выражают благодарность за поддержку Кабылу Бисенкулы, руководителю детско-юношеской спортивной школы спортивного зала «Шогы батыр».
Ранее воспитанники спортивного зала «Шогы батыр» Райгуль Калдыбаева и Муханбет Зулхарнаев стали серебряными призерами чемпионата Казахстана по казакша-курес, который прошел в Сарыагаше (Южно-Казахстанская область) с 9 по 12 февраля.
Бронзовыми призерами стали Досан Тайшыбек в весе 26 килограммов и Сайлау Сырлыбай в весе до 38 килограммов.
- Казакша курес - это древняя национальная борьба казахов. Ранее в казакша курес не было ни возрастных, ни весовых ограничений. Сейчас есть свои правила. Этот вид спорта в Мангистау развивается очень активно. Казакша курес был выбран для состязаний не только как один из увлекательных видов спорта, но и из уважения к традициям. Что касается турнира, то хочу отметить, ребята отлично проявили себя. Соревнования показали, что у нас растет целая плеяда талантливых спортсменов, которая еще проявит себя на мировых первенствах, - сказал Жамбыл Бисенкулов, методист спортивного зала «Шогы батыр».
Республиканский турнир по казакша курес среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения завершился в Атырау 21 февраля. Звание лучшего оспаривали более 150 палуанов.
Спортсмены и родители выражают благодарность за поддержку Кабылу Бисенкулы, руководителю детско-юношеской спортивной школы спортивного зала «Шогы батыр».
Ранее воспитанники спортивного зала «Шогы батыр» Райгуль Калдыбаева и Муханбет Зулхарнаев стали серебряными призерами чемпионата Казахстана по казакша-курес, который прошел в Сарыагаше (Южно-Казахстанская область) с 9 по 12 февраля.